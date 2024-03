Polygon e NEAR Protocol a rilento, Borroe Finance cattura attenzioni

Mentre Polygon (MATIC) e NEAR Protocol (NEAR) hanno registrato un moderato aumento, Borroe Finance ($ROE) ha impressionato gli investitori con rendimenti garantiti. Inoltre, Borroe Finance offre una soluzione innovativa al tradizionale finanziamento delle fatture. Riuscirà $ROE a scalzare MATIC e NEAR per il migliore investimento in criptovalute? Scopriamolo.

>>SCOPRI I TOKEN $ROE ORA<<

Polygon è alla ricerca di guadagni

Febbraio è stato un mese positivo per molte criptovalute. Allo stesso modo, anche Polygon ha registrato una traiettoria ascendente a febbraio. Dall'inizio di febbraio, MATIC è passato da 0,76 $ a 1,02 $, con un guadagno del 34,21%. Questo ha reso il token nativo di Polygon, MATIC, uno dei migliori altcoin da tenere d'occhio.

Inoltre, Polygon ha mostrato un enorme potenziale per un'impennata dei prezzi, che ricorda la sua precedente corsa rialzista. Alla fine di febbraio, MATIC si aggirava intorno a 0,97 $, con un calo del 4,90% rispetto ai massimi di febbraio. Inoltre, MATIC stava scambiando al di sopra delle SMA a 50 e 200 giorni.

Di recente, Polygon ha anche lanciato il suo AggLayer, che aumenterà ulteriormente l'andamento dei prezzi di MATIC. Questo migliorerà l'esperienza degli utenti e l'interoperabilità nell'ecosistema Polygon.

Nella recente analisi tecnica di Polygon, MATIC mostra una posizione leggermente rialzista. Gli analisti di criptovalute prevedono una prospettiva rialzista per MATIC. Inoltre, l'indicatore RSI di MATIC ha superato la soglia di 50, indicando un segno di controllo rialzista. Se Polygon riuscirà a mantenersi al di sopra della soglia di 0,96 $, MATIC punterà a 1,73 $ entro la metà del 2024.

NEAR Protocol sta rimbalzando?

Dopo aver raggiunto il massimo di 3,91 $ nella terza settimana di febbraio, NEAR Protocol ha subito una flessione del mercato. Nonostante ciò, NEAR Protocol ha fatto del suo meglio per rimbalzare dai livelli EMA chiave.

Inoltre, Near Protocol sta sperimentando un notevole slancio rialzista. Il suo grafico mensile ha mostrato un incredibile guadagno del 40%. Questo ha reso NEAR Protocol uno degli altcoin più performanti. A fine febbraio, NEAR era a circa 3,71 $. Questo ha rappresentato un calo del 5,11% dai massimi di febbraio.

Ancora, NEAR sta affrontando una resistenza a 4,00 $. Gli investitori tengono quindi d'occhio il livello di NEAR. Sono in attesa di un breakout, che aprirà la strada a un rialzo. D'altra parte, i dati tecnici segnalano un allarme acquisto per NEAR. Il MACD di NEAR ha mostrato un crossover rialzista.

Inoltre, l'indicatore RSI di NEAR si è attestato a 65, segnalando un sentimento rialzista. Quindi, secondo gli esperti, la quotazione rimbalzerà sicuramente. Nonostante ciò, se il protocollo NEAR perderà slancio, scenderà a 2,91 $.

Borroe Finance: la prospettiva ad alto rendimento

Borroe Finance è diventata la scelta definitiva per chi cerca un alto rendimento per ottenere maggiore fortuna e successo nella sfera delle criptovalute. Considerato l'incredibile traguardo della prevendita, gli investitori tengono d'occhio le dinamiche di prezzo di $ROE. Inoltre, Borroe Finance ha ottenuto un'enorme attenzione dopo aver raccolto oltre 2,96 milioni di dollari di finanziamenti.

Borroe Finance non è solo una semplice criptovaluta, ma una forza innovativa per rinnovare lo spazio Web3. Grazie a una miscela perfetta di AI e NFT, ottimizzata con la tecnologia blockchain, Borroe Finance è un marketplace di finanziamento in NFT.

Utilizzando il marketplace di Borroe Finance, gli operatori e i business di Web3 coniugano le loro fatture future con NFT popolari e le scambiano per raccogliere fondi. Ecco perché $ROE non è solo un'offerta di criptovalute guidata dalla popolarità.

Mentre sta attraversando la fase 4 della sua prevendita, Borroe Finance ha già venduto più di 240 milioni di token e $ROE è uno dei lanci di token virali. Attualmente il prezzo di $ROE è di 0,019 $. Al termine della prevendita, $ROE raggiungerà i 0,040 $, con un incredibile ROI del 300% rispetto al prezzo della fase beta.

Questa continua prevendita testimonia la rapida adozione di $ROE, che la rende la migliore criptovaluta da acquistare.

Scopri di più su Borroe Finance ($ROE) qui:

Visita la prevendita di Borroe Finance | Unisciti al gruppo Telegram | Segui Borroe Finance su Twitter

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.