POCO X7 da 256GB con impermeabilità IP68 e camera Sony da 50MP (-100€)

Vuoi acquistare uno smartphone che abbia una batteria gigante, una splendida fotocamera e che sia anche impermeabile? Allora non farti scappare questa offerta che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello POCO X7 a soli 249,90 euro, invece che 349,90 euro.

Anche se potresti non vederlo considera che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 29% che ti permette dunque di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre registrato su Amazon per cui devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

POCO X7 è il medio gamma da acquistare oggi

Non c'è che dire, POCO X7 oggi è il medio gamma da acquistare perché ha un rapporto qualità prezzo che non troverai da nessun'altra parte. Gode di un bellissimo e perfettamente visibile display AMOLED CrystalRes 1.5K da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Ha un peso di soli 185 grammi circa e uno spessore di 8,4 mm.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4nm supportato in questa versione da 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 512 GB. Potrai inoltre scattare foto strabilianti con la fotocamera posteriore principale Sony IMX882 da 50 MP con OIS e ultra-grandangolare da 8 MP. E la super batteria da 5.110 mAh possieda anche una ricarica rapida da 45 W.

Uno dei migliori smartphone medio gamma che oggi ti puoi portare a casa a molto meno del suo prezzo. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su Amazon e acquista i tuo POCO X7 a soli 249,90 euro, invece che 349,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.