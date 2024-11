Poco M6 (Xiaomi) è in offerta per il Black Friday ad un prezzaccio

Poco è un sottobrand di Xiaomi e oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday è presenta un'offerta molto allettante con sconto attivo del 18% sul suo M6 che viene venduto a soli 139,90€.

Ecco le caratteristiche e le specifiche tecniche del Poco M6

Il Poco M6 è uno smartphone che combina prestazioni elevate, design raffinato e funzionalità avanzate, offrendo un’esperienza d’uso completa. Al suo cuore troviamo il processore MediaTek Helio G91-Ultra, una soluzione potente e super efficiente, che garantisce velocità e affidabilità per tutte le attività quotidiane, potenziato dall’innovativo Hyper OS.

Il display Full HD+ da 6,79 pollici con refresh rate a 90Hz offre un’esperienza visiva straordinariamente fluida e definita. Dotato di tecnologia eye-care, assicura un utilizzo prolungato in totale comfort, proteggendo gli occhi anche nelle sessioni più lunghe.

L’autonomia non sarà mai un problema con la batteria ultra capiente da 5.030 mAh e la ricarica rapida da 33W, che ti permettono di affrontare l’intera giornata senza preoccupazioni. Il comparto fotografico del Poco M6 è altrettanto impressionante. La fotocamera principale da 108 MP, con capacità di zoom fino a 3x, cattura ogni dettaglio, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è perfetta per selfie nitidi e di alta qualità.

La modalità notturna assicura scatti e video luminosi anche in condizioni di scarsa luce. Il design non è da meno: la cover posteriore in vetro temperato dona un tocco di stile ed eleganza al dispositivo, rendendolo piacevole sia al tatto che alla vista.

Su Amazon, oggi, il Poco M6 viene messo in offerta con uno sconto del 18% e viene venduto a soli 139,90€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.