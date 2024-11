Poco F6 ha una ricarica turbo da 90W e monta il chip Snapdragon 8s (-32%)

Oggi puoi fare un vero colpaccio per ottenere uno smartphone sensazionale a molto meno del suo prezzo. Dunque prima che l'offerta svanisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello Poco F6 da 512 GB a soli 339,90 euro, invece che 499,90 euro.

Ebbene sì, il prezzo originale lo puoi vedere direttamente nell sito ufficiale di Xiaomi perché su Amazon viene segnalato solo l'ultimo prezzo più basso. E dunque ora avrai un risparmio pazzesco di ben 160 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Poco F6: lo smartphone da avere senza spendere un capitale

Sicuramente Poco F6 è uno di quegli smartphone che passano in sordina ma che ti garantisco non delude affatto in termini sia di prestazioni che di design. Si presenta con un ottimo display Flow AMOLED da 6,67 pollici con una luminosità che arriva fino a 1200 nits e un refresh rate fino a 120 Hz. E pesa solo 179 grammi per uno spessore di appena 7,8 mm. Possiede una batteria da 5.000 mAh con ricarica turbo da 90 W che lo riporta al 100% in pochissimo tempo.

Puoi goderti il super processore Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM che lo fanno letteralmente volare. Ha poi una splendida fotocamera con sensore principale Sony IMX882 da 50 MP, Ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 20 MP. Inoltre in questa versione avrai ben 512 GB di memoria interna praticamente inesauribili.

Non aspettare che il tempo scorra e l'occasione finisca prima che te ne possa avvalere. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Poco F6 da 512 GB a soli 339,90 euro, invece che 499,90 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.