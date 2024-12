POCO C75: batteria infinita e fotocamera con AI integrata (-24%)

Il POCO C75 è uno smartphone progettato per offrire un’esperienza completa e appagante, con caratteristiche avanzate che si adattano perfettamente alle esigenze quotidiane. Il suo display da 6.88 pollici garantisce un’esperienza visiva immersiva, ideale per chi ama godersi contenuti multimediali con una qualità cinematografica. Che si tratti di video, giochi o semplicemente della navigazione quotidiana, il POCO C75 non delude mai in termini di nitidezza e ampiezza.

Per gli amanti della fotografia, il comparto fotografico AI da 50MP rappresenta una vera e propria rivoluzione. Dotato di una doppia fotocamera con una lente principale ad alta definizione, permette di catturare ogni dettaglio con estrema precisione, trasformando ogni scatto in un ricordo indelebile.

La batteria ultra durata da 5.160mAh è pensata per chi non vuole preoccuparsi dell’autonomia durante la giornata. Inoltre, la ricarica veloce a 18W assicura che il dispositivo sia pronto in pochissimo tempo, eliminando le attese prolungate.

Il design eccezionale, caratterizzato da un oblò centrale, conferisce al POCO C75 un look distintivo e una personalità unica, rendendolo immediatamente riconoscibile. Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato da un processore octa-core, che garantisce prestazioni fluide ed efficienti, rendendolo ideale per il multitasking, il gaming e tutte le attività quotidiane.

Oggi, su Amazon, il POCO C75, viene messo in offerta per l'ultimo giorno di Black Friday che viene scontato del 24% per un costo totale d'acquisto di 113,90€.