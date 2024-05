Pochi giorni rimasti per vincere uno smartphone Samsung con SelfyConto

Pochi giorni rimasti per ottenere lo smartphone Samsung Galaxy A25. Banca Mediolanum ha deciso di premiare tutti i nuovi clienti di SelfyConto con questo dispositivo mobile di ultima generazione, a patto di aprire il conto online entro il 31 maggio.

Ma non è tutto: è necessario accreditare lo stipendio entro il 7 settembre. Non percepisci lo stipendio? Nessun problema! Puoi sostituirlo con la pensione o con spese di almeno 500 euro al mese per tre mesi.

Se il dispositivo mobile non ti interessa, puoi optare per uno dei cinque premi alternativi: Xbox Series S, smartwatch Garmin Forerunner 55, Samsung Smart Monitor M5, AirPods di terza generazione o un Buono Regalo Amazon da 150 euro.

Offerta imperdibile: smartphone Samsung se apri il conto SelfyConto

SelfyConto è uno dei conti online più competitivi del momento. Il primo anno è senza canone per tutti, e gratis fino ai 30 anni per i giovani. Non solo, puoi prelevare senza commissioni sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea. Inclusa, anche una carta di debito gratuita del circuito internazionale Mastercard.

Le operazioni bancarie principali, come bonifici, pagamenti di F23, F24, MAV e RAV e addebiti delle utenze sono gratuite. Perfino le ricariche telefoniche sono a costo zero! Quanto alle carte, oltre alla carta di debito, puoi richiederne quella di credito o quella prepagata, entrambe del circuito Mastercard. In pratica, SelfyConto non si è trattenuto nel fornire un servizio davvero completo.

Tornando al regalo, il Samsung Galaxy A25 è davvero un dispositivo eccezionale. È il non plus ultra per chi vuole entrare nel mondo Samsung senza doverlo sostituire ogni due o tre anni. Grazie agli aggiornamenti garantiti per cinque anni, avrai un telefono sempre al passo coi tempi.

La promozione dura fino al 31 maggio. Apri il conto online e perfeziona tutto il prima possibile, ma non oltre il 7 giugno. Non dimenticare di accreditare stipendio o la pensione entro il 7 settembre. Lo smartphone Samsung e altri premi ti aspettano!

