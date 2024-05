Play Store: in evidenza le app in cui puoi cancellare un account

Google ha finalmente reso più semplice per gli utenti eliminare gli account delle app sul Google Play Store. A partire da questo mese, l'azienda ha iniziato a evidenziare le app che permettono di cancellare i propri dati o account direttamente dall'app stessa o tramite il web, senza la necessità di reinstallarla.

Questa nuova funzionalità deriva da una regola introdotta da Google l'anno scorso, che impone agli sviluppatori di app che consentono la creazione di account di offrire anche un metodo per eliminarli. Google aveva concesso agli sviluppatori tempo fino all'inizio del 2024 per adeguarsi a questa regola, ma ora il termine è scaduto e le app non conformi rischiano di essere rimosse dal Play Store.

Per trovare le app che consentono di eliminare i propri dati o account, gli utenti devono semplicemente cercare nel Google Play Store come farebbero normalmente. Sulle pagine delle app che supportano questa funzionalità, apparirà un nuovo badge "Eliminazione dati" che fornirà informazioni su come cancellare i propri dati o account. Questa nuova funzione non solo facilita la gestione dei propri dati personali, ma rappresenta anche un passo significativo verso una maggiore trasparenza e controllo per gli utenti.

Maggiore privacy, sicurezza e controllo con questa importante novità del Google Play Store

La possibilità di eliminare facilmente i propri dati o account dalle app è cruciale per vari motivi. Innanzitutto, offre una maggiore privacy, permettendo agli utenti di avere un controllo più stretto su quali dati vengono raccolti e conservati dalle app che utilizzano.

Inoltre, la possibilità di cancellare i propri dati contribuisce a migliorare la sicurezza, riducendo il rischio di furto d'identità o di altri abusi dei dati personali. Infine, questa funzionalità offre agli utenti un maggiore controllo sulle proprie scelte, consentendo loro di decidere quali app utilizzare e quali dati condividere, migliorando l'esperienza complessiva di utilizzo delle app.

Se un'app non dispone del badge "Eliminazione dati", gli utenti hanno la possibilità di contattare direttamente lo sviluppatore per chiedere come eliminare i propri dati o account. Nel caso in cui lo sviluppatore non fornisca una risposta soddisfacente, è possibile segnalare l'app a Google, che potrà prendere provvedimenti nei confronti delle app non conformi alle nuove regole.