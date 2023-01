Pinta 2.1: implementato il supporto a WebP e migliorato quello per Wayland

I programmatori di Pinta, storico software open source multipiattaforma dedicato all'image editing ed al disegno digitale, hanno annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova stable release del progetto. Pinta 2.1 integra tutta una serie di migliorie che faranno sicuramente molto piacere alle persone che sfruttano questo programma per eseguire modifiche alle proprie fotografie o per realizzare dei disegni. Pinta 2.1 arriva dopo circa un anno dalla precedente stable release, Pinta 2.0, e beneficia di svariate feature interessanti come ad esempio il supporto al formato d'immagini WebP.

Il formato WebP ha origine dal codice e dalle tecnologie del progetto VP8, noto codec video realizzato da On2 Technologies. WebP è anche direttamente collegato con WebM, protocollo di compressione audio/video open source e royalty free molto popolare che è attivamente supportato dal team di Google. WebP nasce quindi per consentire l'ottimizzazione del caricamento delle foto presenti sulle pagine web tramite la generazione di file maggiormente compressi anche se meno definiti. Grazie a tali feature WebP è ormai implementato in tantissimi servizi web come i programmi di messaggistica istantanea Telegram e Whatsapp, che lo sfruttano per la gestione degli sticker.

In Pinta 2.1 è stato implementato un miglior supporto Wayland. Per la precisione sono stati risolti i bug durante la cattura degli screenshot con tale display server. Inoltre sono arrivate delle patch per velocizzare i canvas rendering e per consentire il caricamento delle immagini o dei palette file con una estensione sconosciuta. Diverse migliorie poi sono giunte anche nella UI (User Interface) che ora risulta essere utilizzabile anche con il tema scuro del sistema oltre che sui monitor HiDPI.

Una serie di update sono stati inseriti anche per il Line / Curve tool che ora non obbliga più l'utente a tenere premuto il tasto CTRL per eseguire il disegno e la modellazione quando il cursore del mouse si trova al di fuori del canvas.