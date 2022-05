Pinebuds: cuffie Bluetooth Open Source

Pine64 ha presentato le sue PineBuds, delle cuffie wireless destinate al segmento Top Level che si caratterizzano in primo luogo per presentarsi come un prodotto Open Source, esattamente come accade per altri device della casa madre tra cui per esempio il Pinephone basato su Linux.

Le specifiche delle PineBuds

Si tratta di un modello in-ear Bluetooth che presenta 3 microfoni per cuffia, ciascun earbud dispone inoltre di un input touch posizionato direttamente sul lato esterno.

Il produttore, che non ha fornito molti dettagli riguardo allo specifiche delle PineBuds, promette un'autonomia prolungata delle batterie, un livello di indossabilità paragonabile a quello di altre cuffie di fascia alta e il supporto per la rimozione automatica dei rumori ambientali.

Il cradle destinato ad ospitate le cuffie è stato disegnato direttamente dal produttore per favorire il flash dei firmware realizzati dagli utilizzatori.

È compreso inoltre un UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) integrato per il flash che diviene accessibile automaticamente quando il cradle viene collegato ad un computer tramite USB.

Questa particolare caratteristica rende le PineBuds particolarmente interessanti per gli sviluppatori che desiderano implementare nuovi controlli touch e addirittura trasformare le cuffie in dei dispositivi per l'aiuto contro l'ipoacusia.

La piattaforma PineSound

Le PineBuds dovrebbero essere il primo prodotto della Pine64 basato sulla PineSound dev board, una piattaforma dedicata ai developer che sfrutta il chip audio Bestechnic BES2300 Bluetooth 5.0.

La dev board presenta un jack standard da 3.5 mm per le cuffie, un connettore SMA, un connettore USB-C così come porte LCD e touch. Completano il quadro dei jack bilanciati da 4.4 mm e 2.5mm e 2 ingressi coassiali e ottici (a sinistra) e l'output (a destra).

La PineSound dev board verrà distribuita inizialmente a chiunque sia interessato allo sviluppo di progetti non basati su Linux come quest'ultimo, successivamente la platea verrà estesa ad un pubblico più ampio, compresi coloro che desiderano creare dei progetti audio fai da te.