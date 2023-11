Picsart Ignite, la nuova suite AI per generare video, GIF e sfondi

La startup Picsart ha annunciato il lancio di una nuova suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la sua app di fotoritocco. Picsart Ignite, questo il nome della suite, include oltre 20 strumenti progettati per semplificare la creazione di annunci, post social, loghi, ecc. In pochi secondi, gli utenti potranno infatti generare video, immagini, GIF, loghi, sfondi, codici QR e sticker. Oltre a questi strumenti sono state presentate alcune funzionalità. Tra queste vi è “AI Expand”, che consente di aggiungere dettagli a qualsiasi immagine utilizzando i suggerimenti dell'AI. Le altre funzionalità di Picsart Ignite sono poi “AI Object Remove in Video”, utile per rimuovere oggetti indesiderati dai video, e “AI Style Transfer”, che permette di applicare stili artistici agli elementi visivi. Tra gli strumenti sono poi da citare “AI Avatar”, che crea avatar realistici per account aziendali, e il più divertente “AI Avatar - For couples and pets”.

Picsart Ignite: nuovi strumenti per stimolare la creatività

La nuova suite Picsart Ignite si unirà agli strumenti lanciati n precedenza da Picsart. Tra questi vi sono “AI Writer”, “AI replace” e “AI Image Generator” (utilizzato per generare più di 2 milioni di immagini al giorno). Come dichiarato da Hovhannes Avoyan, fondatore e CEO di Picsart in una nota: “Abbiamo sviluppato queste funzionalità per stimolare la creatività e consentire agli utenti di trasformare le loro idee in contenuti visivi straordinari, sia che pubblichino annunci per la loro attività, meme per i loro amici o qualsiasi altra via di mezzo”. Picsart Ignite è già disponibile per tutti gli utenti sulla piattaforma web di Picsart, ma anche per app Android e iOS. Incorporando queste funzionalità avanzate nel loro flusso di lavoro creativo, gli utenti di tutti i livelli possono sbloccare la propria creatività artistica e portare i loro contenuti a un livello superiore.

Picsart non è la sola start-up a voler integrare l’intelligenza artificiale nella propria piattaforma. Canva ha fatto lo stesso all’inizio di quest’anno e, qualche giorno fa, Figma ha aggiunto nuove funzionalità di intelligenza artificiale per la sua whiteboard FigJam. Con buona probabilità, nei prossimi mesi anche altre piattaforme introdurranno (o aggiungeranno) nuovi strumenti AI, per rendere il lavoro creativo molto più semplice e rapido.