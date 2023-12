Piccolo ma potentissimo: MINI PC in promo con un COUPON da 80€

I Mini PC sono computer di dimensioni ridotte spesso caratterizzati da un design compatto e leggero. Oggi, su Amazon, il potente Mini PC targato NiPoGi è scontato grazie ad un ad un coupon da 80€ che farà calare il suo prezzo fino a 209€.

Offerta da capogiro per il Mini PC

Il mini PC di NiPoGi si evolve con l'introduzione della nuovissima CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, offrendo un aumento delle prestazioni. Con una potenza di elaborazione fino a 3,4 GHz, 4 core e 4 thread a basso consumo energetico (15 W), questo mini PC è progettato per offrire un'esperienza fluida nell'intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e le attività lavorative.

Dotato di SSD da 16 GB + 512 GB, il NiPoGi AK1 Plus offre uno spazio di archiviazione ampio e veloce, migliorando la velocità di esecuzione fino a 3200 MHz e aumentando l'efficienza del lavoro. La flessibilità di espansione dello storage consente l'aggiunta di SSD/HDD SATA da 2,5".

Con la capacità di supportare la risoluzione 4K UHD e il doppio schermo tramite le 2 porte HDMI, il NiPoGi AK1 Plus offre un'elaborazione delle immagini più veloce e migliora l'efficienza del lavoro con attività multiple contemporanee.

La connettività avanzata include WiFi dual-band 2.4G/5G per una connessione affidabile, mentre il Bluetooth 4.2 consente l'uso di tastiere e mouse wireless, trasformando questo mini PC in una potente workstation. Con un design pensato per le esigenze moderne, il NiPoGi AK1 Plus è il compagno ideale per un'esperienza informatica avanzata e efficiente.

Su Amazon, oggi, l'offerta sul Mini PC NiPoGi è molto interessante: tramite un coupon da applicare sputando l'apposita casella, sarà possibile risparmiare 80€ sull'acquisto di questo dispositivo, andandolo così a pagare solo 209€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.