Piatti deliziosi e sani con la friggitrice ad aria Cecotec ad un PREZZO ASSURDO (-53%)

La Friggitrice ad aria Cecotec si presenta come una soluzione ideale per chi desidera cucinare in modo più sano e leggero, utilizzando solo un cucchiaio di olio per ottenere risultati gustosi e salutari. Dotata di un cestello con un'ampia area di cottura da 6,5 litri, questa friggitrice consente di preparare grandi quantità di cibo in una sola volta, perfetta per famiglie numerose o per cucinare per ospiti.

Con una potenza di 1700 W, assicura una cottura più veloce e uniforme, riducendo nel contempo il consumo energetico. La tecnologia PerfectCook di aria calda garantisce risultati eccezionali in tutte le ricette, grazie alla circolazione uniforme dell'aria calda all'interno del cestello e ai fori posteriori che consentono una distribuzione omogenea del calore.

Il design elegante e moderno della friggitrice, con finiture in acciaio inossidabile, non solo conferisce resistenza e durata, ma aggiunge anche un tocco di stile alla cucina. Il pannello di controllo touch multifunzione rende l'utilizzo della friggitrice intuitivo e pratico.

Con 12 modalità preimpostate, questa friggitrice offre la comodità di stabilire automaticamente il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibi, mentre il termostato regolabile consente di impostare la temperatura da 80°C a 200°C per adattarsi alle esigenze di cottura di ogni ricetta. Inoltre, il tempo di cottura è completamente regolabile da 0 a 60 minuti, offrendo massima flessibilità e controllo durante la preparazione dei pasti.

Su Amazon, oggi, è disponibile un super sconto del 53% sulla friggitrice ad aria Cecotec che viene venduta a 41,90€.