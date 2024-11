Piante grasse in versione LEGO al 20%: sconto per il Black Friday

LEGO, sempre di più, sta proponendo dei set con delle piante tutte da costruire e oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday 2024, viene messo in sconto del 20% il set con le piante grasse per un costo finale di 39,99€.

Un set d'arredamento: piante grasse in versione LEGO

Il set LEGO Piante Grasse (10309) è un’opera d’arte per adulti che combina creatività e relax, perfetta per gli amanti del design e della natura. Con 771 pezzi, questo kit consente di costruire 9 piante artificiali che imitano l’aspetto realistico delle piante grasse, ognuna ospitata nel proprio contenitore realizzato con mattoncini LEGO.

Ogni pianta ha forme, colori e trame unici, catturando la bellezza delle vere piante grasse senza richiedere alcuna manutenzione. Un tocco ideale per arredare qualsiasi ambiente: puoi combinare le piante in un’unica composizione, esporle in piccoli gruppi o separarle per decorare il salotto, la camera da letto o l’ufficio.

Questo set offre anche un’esperienza di costruzione altamente personalizzabile e coinvolgente. Sono inclusi 3 kit di istruzioni, permettendoti di creare le 9 piante passo dopo passo. È un’attività creativa perfetta da condividere con amici o familiari, trasformandosi in un momento di relax e connessione.

Il set LEGO Piante Grasse è più di un semplice oggetto decorativo: rappresenta un’esperienza rilassante e un hobby creativo che non appassisce mai. È un regalo originale e significativo, ideale per festeggiare un’inaugurazione di casa, un anniversario o una persona speciale, che si tratti di un amico, del partner o di un familiare.

