Piano biennale di Surfshark scontato dell’86%: ci sono anche 3 mesi extra gratis

Surfshark ha deciso di mettere in offerte il suo piano biennale VPN ha un prezzo così basso che quasi non sembra vero. Grazie allo sconto dell’86%, ti costerà solo 2,19 euro al mese. Se pensi che questo sia il massimo della generosità, devi sapere che ci sono anche tre mesi extra gratis.

Piano biennale di Surfshark: il massimo della protezione a prezzo irrisorio

Chiunque cerchi una VPN affidabile sa che trovare il giusto equilibrio fra qualità e prezzo non è semplice. Surfshark sembra aver centrato il bersaglio. Oltre alla protezione di base a 2,19 euro al mese, esiste anche la possibilità di passare al piano One con solo 50 centesimi in più. Con questo piano, otterrai l’antivirus integrato per aggiungere un ulteriore strato alla tua sicurezza online. Se, per qualche assurdo motivo, devi disdire il contratto, hai 30 giorni di tempo per il rimborso.

Parliamo un attimo di cosa significa affidarsi a Surfshark. La tua privacy sarà al sicuro grazie alla crittografia robusta e alla politica "no-log". Questo significa che potrai navigare online senza lasciare tracce. Con l'anti-tracker integrato, poi, dirai addio agli annunci pubblicitari invadenti e ai cookie pop-up.

Con oltre 3200 server in tutto il mondo, Surfshark è ottima per aggirare i blocchi geografici e le censure, Inoltre, nessun limite di banda o traffico dati. Non possiamo dimenticare il servizio clienti impeccabile disponibile 24/7. Ogni problema o dubbio viene risolto in tempo reale grazie alla chat sul sito ufficiale.

Ora o mai più! Vai alla pagina dell’offerta di Surfshark e scegli il piano biennale. Non solo risparmi tantissimo con l’86% di sconto, ma avrai anche tre mesi extra gratis. La sicurezza è diventata adesso conveniente e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.