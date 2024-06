Piano annuale ExpressVPN: sconto pazzesco + 3 mesi extra gratis

Navigare online in sicurezza è un lusso che purtroppo non tutti si possono permettere. Le ragioni sono diverse, tra cui le troppe opzioni, che spesso ti portano a non sapere a chi affidarti. Tra tutte queste, spicca ExpressVPN grazie al suo piano annuale, che offre lo sconto notevole del 49% e ti regala ben tre mesi aggiuntivi. Il costo mensile è di 6,39 euro.

Piano annuale ExpressVPN: sconti e vantaggi extra

Stai cercando di liberarti dagli spioni del web e da tutti i pericoli? Bene, ExpressVPN è lo scudo di protezione migliore. Questo servizio non lascia spazio a compromessi: la protezione delle attività online è totale e i tuoi dati rimangono al sicuro, lontani da occhi curiosi. Ti stai chiedendo come fa? Semplice, maschera il tuo indirizzo IP reale con uno fittizio, garantendoti così l'anonimato completo. Perfetto, no? Non dovrete più preoccuparvi di essere rintracciato o monitorato.

ExpressVPN ha fatto le cose in grande: il suo servizio è stato sottoposto a verifiche indipendenti per assicurare totale trasparenza nella gestione della privacy. Perciò, nessun registro delle attività o delle connessioni viene conservato. Sarai finalmente libero di navigare come vuoi. La parte migliore? L'azienda offre la crittografia avanzata che protegge i tuoi dati in ogni momento, ovunque ti trovi.

Questo servizio offre anche larghezza di banda illimitata e alta velocità, oltre all’applicazione compatibile con una vasta gamma di dispositivi, persino router e browser. Tutto questo con un singolo abbonamento, per renderti la vita ancora più facile.Se non sei contento del servizio offerto, c’è il rimborso garantito entro 30 giorni.

Il piano annuale di ExpressVPN non solo ti fa risparmiare, ma ti garantisce navigazione sicura e privata. Cosa aspetti a provarlo?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.