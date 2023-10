Piani a vita pCloud in offerta a partire da 199 euro

pCloud è uno spazio di archiviazione cloud dove è possibile conservare file e cartelle. I suoi due punti di forza sono la sicurezza granitica dello spazio crittografato e la compatibilità con tutti i principali sistemi operativi: da Windows ad Android, da macOS a Linux.

In queste ore è disponibile una nuova offerta sui piani a vita, con prezzi a partire da 199 euro per il piano Premium (500 GB). Puoi accedere alle offerte sui piani a vita di pCloud tramite questa pagina.

I piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 37%

Le offerte sui piani a vita di pCloud partono da 199 euro per il pacchetto Premium, che propone uno spazio di archiviazione da 500 GB e uno sconto del 33% (di listino costa 299 euro).

Medesimo sconto per il piano Premium Plus da 2 TB, in offerta a 399 euro invece di 599 euro, per un risparmio di 200 euro.

Lo sconto più alto è per il Custom Plan 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro, per effetto del 37% di sconto, con 10 TB di spazio di archiviazione disponibile e uno sconto di 700 euro.

Per tutti i piani pCloud risponde alla severa legge federale della Svizzera sulla protezione dei dati, la migliore garanzia sui tuoi file e le tue informazioni più sensibili.

Cogli al volo le ultime offerte speciali sui piani a vita di pCloud: la promozione è a tempo limitato, già dalle prossime ore potrebbe non esserci più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.