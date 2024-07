PHP 8.4 disponibile in versione Alpha

PHP 8.4, prossima major release del linguaggio di scripting server side più utilizzato in Rete, è ora disponibile sotto forma di Alpha. Questo significa che potrà essere utilizzata per i test e la segnalazione di bug, mentre è assolutamente sconsigliato l'impiego in fase di produzione. Se tutto dovesse andare come previsto dal team del progetto, gli sviluppatori potranno disporre della prima release definitiva il 21 novembre 2024. Attualmente l'ultima stabile di PHP è la versione 8.3.9.

Installare l'Alpha di PHP 8.4

Per testare la prima Alpha è possibile scaricarne il package dal sito ufficiale del linguaggio. È comunque probabile che la seconda Alpha sia già disponibile a poca distanza da questa. Gli utilizzatori di Laravel Heard, l'ambiente di sviluppo nativo per Windows pensato per gli sviluppatori Laravel e PHP, potranno sfruttare la versione 1.9.1 che integra una sezione apposita per l'installazione dei nuovi aggiornamenti del linguaggio e integra anche un sistema di notifica degli update.

Ad oggi le release ancora supportate sono la 8.1 (soltanto per gli aggiornamenti di sicurezza), la 8.2 (che non sarà più supportata attivamente dal 31 dicembre 2024 ma continuerà a ricevere security update fino al 31 dicembre 2026) e la 8.3 (con supporto attivo fino al 31 dicembre 2025 e aggiornamenti di sicurezza fino al 31 dicembre 2027).

Le novità della prossima release

In realtà la prima Alpha di PHP 8.4 era attesa per il 6 giugno per poi non rivelarsi abbastanza matura da evitare un rinvio. Per quanto riguarda le nuove funzionalità, tra le principali dovremmo trovare:

alcune nuove opzioni per la funzione round() , con un maggior livello di precisione negli arrotondamenti.

, con un maggior livello di precisione negli arrotondamenti. Un incremento del valore (a 12) del parametro bcrypt per l'hashing delle password.

per l'hashing delle password. I metodi getMicrosecond e setMicrosecond per le classi DateTime e DateTimeImmutable .

e per le classi e . La dichiarazione esplicita dei parametri nullable

L'opzione XML_OPTION_PARSE_HUGE per il parsing di file XML molto voluminosi.

per il parsing di file XML molto voluminosi. Nuove funzioni per rendere più efficace la gestione degli header HTTP.

Da segnalare anche l'integrazione di nuove funzioni mb_ , la possibilità di creare DateTime da Timestamp Unix e il supporto per i Property Hooks.