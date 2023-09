Windows 11: supporto OCR e oscuramento testo negli screenshot

Grandi novità in arrivo per lo Strumento di cattura di Windows 11 (Snipping Tool). Presto gli utenti potranno copiare il testo presente negli screenshot e semplificare il loro lavoro. A svelarlo è stato Dave Grochocki, Principal Product Manager Lead – App di Windows Inbox, con un post sul blog ufficiale dell’azienda. La nuova funzionalità è stata implementata nella versione 11.2308.33.0 del software ed attualmente disponibili soltanto per gli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev.

Windows 11: copiare testo e oscurare dati sensibili

La novità annunciata da Grochocki si chiama Text Action (Azione di testo) e introduce il supporto OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) nello Strumento di cattura di Windows 11. Grazie a questa tecnologia, Text Action può rilevare il testo presente negli screenshot. Gli utenti potranno copiare l’intero testo selezionato o una parte di esso per incollarlo da un’altra parte. Per attivare la funzione basta cliccare sul pulsante dedicato, che si trova nella barra degli strumenti. È possibile copiare tutto il testo utilizzando il mouse oppure le scorciatoie da tastiera CTRL + A e CTRL + C. Un’altra funzionalità interessante di Text Action è la possibilità di oscurare le informazioni sensibili presenti negli screenshot. Per fare ciò, basterà soltanto cliccare sul tasto Quick Redact (Oscuramento rapido). L’app eliminerà immediatamente dati come indirizzi e-mail, indirizzi di casa, numeri di telefono, ecc. Questa operazione può anche essere effettuata manualmente dall’utente.

L’aggiornamento dello Strumento di cattura di Windows 11 non è l’unica novità annunciata da Grochocki. L’azienda di Redmond ha infatti rilasciato anche un’interessante funzione relativa al Collegamento telefonico (versione 1.23082.123.0 o superiore). Gli utenti potranno infatti modificare le foto del proprio smartphone Android utilizzando l’app Snipping Tool. Ogni volta che viene scattata una foto con lo smartphone questi riceveranno una notifica sul PC per modificare la foto (a patto che i dispositivi siano collegati tramite Phone Link). Come anticipato, queste novità sono al momento disponibili solo per gli utenti Windows Insider. Tuttavia, nelle prossime settimane (o mesi) dovrebbero essere implementate anche nella versione stabile di Windows 11.