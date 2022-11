Phishing: Robin Banks torna a derubare i conti bancari

La piattaforma Robin Banks, usata in abbonamento dai cybercrminali per accedere alle informazioni finanziare dei clienti di banche note, è tornata in attività. L'infrastruttura era stata bloccata a luglio dell'anno corrente, quando i ricercatori di IronNet avevano smascherato la piattaforma come un servizio di phishing altamente minaccioso.

Phishing: Robin Banks torna in azione

I cybercriminali possono acquistare il phishing kit in abbonamento (ad un costo massimo di dollari/mese) e configurarlo in base alle proprie esigenze, scegliendo il sito della banca da imitare. La catena di infezione prevede l’invio di email o SMS con il link al sito falso in cui gli utenti presi di mira vanno a inserire le proprie credenziali.

Adesso, però, come riferito dalla redazione BleepingComputer, gli amministratori del servizio hanno modificato l’infrastruttura di Robin Banks, posizionando back-end e front-end sui server del provider russo DDoS-Guard che è conosciuto per ospitare contenuti illeciti di vario tipo.

Inoltre, Robin Banks è stato arricchito con una nuova funzione che consente di aggirare l’autenticazione a due fattori degli account bancari attraverso il furto dei cookie di sessione, mediante un attacco “adversary-in-the-middle” con il tool di reverse proxy Evilginx2. È stata pure aggiunto un redirector che aiuta ad evitare il rilevamento ed è stato aperto un canale Telegram privato per consentire lo scambio di informazioni in maniera più sicura e agevole.

Per evitare di dover incappare in eventuali minacce informatiche, è indispensabile proteggere i propri dispositivi con un buon software antivirus

