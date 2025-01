Perplexity lancia Sonar, nuova API per la ricerca AI

Perplexity ha annunciato il lancio ufficiale di un servizio API chiamato Sonar. Quest’ultimo consente alle aziende e agli sviluppatori di integrare gli strumenti di ricerca AI generativi della startup nelle proprie applicazioni. Come ha scritto Perplexity in un post del suo blog: "Mentre la maggior parte delle funzionalità AI generative oggi hanno risposte basate solo sui dati di training, questo ne limita le capacità. Per ottimizzare la fattualità e l'autorevolezza, le API richiedono una connessione in tempo reale a Internet, con risposte basate su fonti attendibili".

Perplexity offre due livelli tra cui gli sviluppatori possono scegliere. Il primo è una versione base più economica e veloce, ovvero Sonar. Il secondo è invece una versione più costosa, migliore per le domande difficili, ovvero Sonar Pro. Perplexity afferma che l'API Sonar offre anche alle aziende e agli sviluppatori la possibilità di personalizzare le fonti da cui attinge il suo motore di ricerca AI.

Con il lancio della sua API, Perplexity rende disponibile il suo motore di ricerca AI al di là dell’app e del sito web. Perplexity afferma che Zoom, tra le altre aziende, sta già utilizzando Sonar per alimentare un assistente AI per la sua piattaforma di videoconferenza. Sonar consente al chatbot AI di Zoom di fornire risposte in tempo reale, informate da ricerche web con citazioni, senza richiedere agli utenti di uscire dalla finestra della chat video. Sonar potrebbe anche dare a Perplexity un'altra fonte di entrate, che potrebbe essere particolarmente importante per gli investitori della startup. Perplexity offre solo un servizio di abbonamento per l'accesso illimitato al suo motore di ricerca AI e ad alcune funzionalità aggiuntive. Tuttavia, l'industria tecnologica ha tagliato i prezzi per accedere agli strumenti AI tramite API nell'ultimo anno e Perplexity afferma di offrire l'API di ricerca AI più economica sul mercato tramite Sonar.

Perplexity: i prezzi di Sonar base e versione Pro

La versione base di Sonar offre una versione più economica e veloce degli strumenti di ricerca AI dell'azienda. Tale versione utilizza un modello leggero e ha un prezzo fisso di 5 dollari ogni 1.000 ricerche, più 1 dollaro per ogni 750.000 parole digitate nel modello AI (circa 1 milione di token di input) e un altro dollaro per ogni 750.000 parole che il modello riporta (circa 1 milione di token di output). Il più costoso Sonar Pro fornisce risposte più dettagliate ed è in grado di gestire domande più complesse.

Questa versione eseguirà più ricerche in aggiunta a un prompt utente, il che significa che il prezzo potrebbe essere più imprevedibile. Perplexity afferma inoltre che questa versione offre il doppio delle citazioni rispetto alla versione base di Sonar. Sonar Pro costa 5 dollari ogni 1.000 ricerche, più 3 dollari per ogni 750.000 parole digitate nel modello AI (circa 1 milione di token di input) e 15 dollari ogni 750.000 parole che il modello riporta (circa 1 milione di token di output).