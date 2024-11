Perplexity lancia funzionalità di shopping per utenti Pro negli USA

Perplexity sta lanciando una nuova funzionalità che consentirà agli abbonati Pro di acquistare un prodotto senza uscire dal suo motore di ricerca AI. Quando cercano un prodotto tramite la piattaforma, gli abbonati Pro degli Stati Uniti possono ora scegliere un pulsante "Buy with Pro" (Acquista con Pro) che ordinerà automaticamente il prodotto utilizzando le informazioni di spedizione e fatturazione salvate. L’azienda afferma che tutti i prodotti acquistati tramite "Buy with Pro" comprendono la spedizione gratuita. Per i prodotti che non supportano "Buy with Pro", Perplexity reindirizzerà gli utenti al sito web dell’e-commerce per completare l'acquisto. Alla domanda se Perplexity ricevesse qualche commissione dalle vendite effettuate tramite il pulsante "Buy with Pro", la portavoce dell’azienda Sara Platnick ha rivelato che, al momento "non c'è alcun elemento commerciale" nella funzionalità.

Perplexity: in arrivo anche Snap to Shop, tool simile a Google Lens

Gli utenti che non sono abbonati all'opzione Pro di Perplexity (al prezzo di 20 dollari al mese) vedranno comunque altre funzionalità di acquisto AI aggiornate. Tra queste vi sono nuove schede prodotto che appariranno per le ricerche correlate ai prodotti. Tali schede mostrano un'immagine del prodotto e il suo prezzo, insieme a riepiloghi AI delle funzionalità e delle recensioni principali. Perplexity sta anche lanciando un nuovo strumento di ricerca AI chiamato "Snap to Shop". Questo consentirà a tutti gli utenti di scattare una foto di un prodotto e di porre domande al riguardo, in modo simile a Google Lens. Al momento del lancio, questa funzionalità sarà disponibile solo per gli utenti Pro. Grazie a tale funzionalità, gli utenti Pro potranno effettuare anche ricerche visive non correlate allo shopping.

Parallelamente al lancio dei suoi strumenti per lo shopping, Perplexity sta introducendo un programma per i commercianti. Gli utenti che si iscrivono a questo programma avranno maggiori possibilità che la piattaforma consigli i loro prodotti, poiché l'azienda avrà informazioni più complete nel suo indice. I commercianti avranno accesso API gratuito alla ricerca avanzata anche sui propri siti web. Ciò potrebbe aiutare Perplexity a guadagnare quote di mercato in questo spazio.