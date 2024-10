Google Lens avrà funzionalità di ricerca video e domande vocali

Google ha recentemente annunciato importanti miglioramenti nel modo in cui le persone possono effettuare ricerche utilizzando le tecnologie AI. L’azienda di Mountain View ha presentato una serie di nuove funzionalità che cambieranno l'esperienza di ricerca per i suoi utenti. Tra queste vi è la comprensione video a Google Lens, che consente agli utenti di porre domande sugli oggetti nei video. In breve, ciò significa che, quando si registra un video tramite l'app Lens e si pone una domanda (tramite voce), i sistemi AI possono analizzare sia il video sia la domanda per far emergere informazioni rilevanti.

L'interazione vocale all'interno di Lens funziona in modo semplice. Gli utenti devono soltanto tenere premuto il pulsante di scatto durante la visualizzazione di una foto e porre le loro domande ad alta voce. Come riportato da Google: “apri Lens nell'app Google e tieni premuto il pulsante di scatto per registrare mentre poni la tua domanda ad alta voce, ad esempio "perché nuotano insieme? I nostri sistemi daranno un senso al video e alla tua domanda insieme per produrre una panoramica AI, insieme a risorse utili da tutto il Web”.

Google Lens: Big G migliora la ricerca dei prodotti tramite foto

Anche le capacità di acquisto sono state potenziate. Quando si effettuano ricerche visive di prodotti tramite Lens, ora si aprono pagine dettagliate di recensioni, prezzi dei rivenditori e opzioni di acquisto. L'azienda afferma che questa funzionalità è stata già implementata su oltre 150 milioni di dispositivi Android oltre all'app Google. Big G usa anche l'intelligenza artificiale per organizzare meglio i risultati di ricerca. Pagine intere di vari contenuti saranno infatti riprese dal web in un formato personalizzato. Nei primi test, gli utenti hanno trovato queste pagine organizzate dall'intelligenza artificiale più utili per le query aperte. I link ai siti web di supporto sono sempre più spesso inclusi direttamente nei riassunti di testo delle Panoramiche AI ​​stesse, collegando direttamente gli utenti ad altri punti di vista sul web. Infine, Alcune di queste panoramiche ​​potrebbero anche iniziare a visualizzare presto annunci pubblicitari, che evidenzieranno prodotti e servizi pertinenti.