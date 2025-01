Perplexity acquisisce il social network per professionisti Read.cv

Read.cv, piattaforma social per professionisti competitor di LinkedIn, è appena stata acquisita da Perplexity, startup creatrice del celebre motore di ricerca AI. Gli utenti di Read.cv potranno esportare i propri dati, inclusi i loro profili, post e messaggi, fino al 16 maggio. Come si legge in un post sul blog di Read.cv: "ammiriamo da tempo Perplexity e crediamo che accadano grandi cose quando la conoscenza del mondo diventa più aperta e accessibile. In questo spirito, siamo entusiasti di unirci al team di progettazione e ingegneria di Perplexity per continuare nella nostra missione condivisa di esplorazione e scoperta".

Le due aziende hanno confermato l’acquisizione, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Dall’altro lato, il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, ha espresso il suo entusiasmo per l’accordo con post su X: "siamo entusiasti di avere il team Read.cv in Perplexity. Il team è incredibilmente capace di progettare e costruire esperienze per i consumatori e social e non vediamo l'ora di lavorare con loro in molte nuove entusiasmanti direzioni".

Perplexity: prime modifiche a Read.cv a partire dal 31 gennaio

Read.cv, fondata nel 2021 da Andy Chung, in precedenza product designer presso Facebook, Mozilla e Quip, di proprietà di Salesforce, offriva una gamma di strumenti che consentivano agli utenti di condividere i propri curriculum e chattare con altri professionisti nei loro settori. Read.cv offriva anche funzionalità mirate alle organizzazioni, come profili di team e la possibilità di pubblicare annunci di lavoro ed eseguire ricerche di candidati. Più di recente, Read.cv ha lanciato Sites, una funzionalità che ha consentito agli utenti di pubblicare un sito web personale utilizzando il proprio profilo Read.cv. Inoltre, gli utenti potevano persino ottenere un dominio ".cv" da Read.cv e collegarlo al proprio profilo. Read.cv afferma che prevede di migrare i domini ".cv" a partire dal 31 gennaio ai suoi partner di Hello.cv, dove gli utenti potranno continuare a gestirli.

Perplexity ha investito sempre di più in funzionalità incentrate sulle aziende. Ad esempio, la scorsa estate ha lanciato un piano aziendale con gestione degli utenti, "ricerca di conoscenze interne" e altro ancora. Le mosse potrebbero essere in parte su richiesta degli investitori che sostengono Perplexity, che senza dubbio sono ansiosi di vedere un ritorno prima possibile. Perplexity avrebbe raccolto oltre 500 milioni di dollari di capitale dagli investitori, tra cui Institutional Venture Partners. Read.cv è la terza acquisizione di Perplexity dopo l'acquisto di Carbon, specializzata nel collegamento di sistemi di intelligenza artificiale a fonti di dati esterne. Nel 2023, Perplexity ha acquisito Spellwise, il cui CEO è stato assunto per sviluppare l'app mobile di Perplexity.