Perplexity acquisisce Carbon per migliorare la ricerca AI aziendale

Perplexity ha acquisito una piccola startup con sede a Seattle chiamata Carbon, specializzata nel collegare sistemi di intelligenza artificiale a fonti di dati esterne. Ad annunciarlo sono state le stesse aziende in un comunicato lo scorso mercoledì. Il CEO Aravind Srinivasan afferma che, a partire dal 2025, gli utenti tranno usare l’AI per cercare file e messaggi di lavoro in Notion, Google Docs, Slack e altre applicazioni aziendali. Carbon è specializzata nella generazione aumentata del recupero, o RAG. Questa tecnologia consente ai grandi modelli linguistici di accedere alle informazioni da database esterni prima di generare una risposta.

Portando a bordo la tecnologia e il personale di Carbon, Perplexity potrebbe aprire le porte al lancio di prodotti di ricerca aziendale. Questi strumenti collegano l'intelligenza artificiale generativa ai database aziendali, consentendo ai dipendenti di cercare rapidamente nella massa di dati non strutturati che le loro aziende hanno acquisito nel corso degli anni. Come affermato da Perplexity sul proprio sito web: "Carbon renderà più semplice per il motore di risposta di Perplexity essere informato da diverse fonti di informazioni, indipendentemente dal fatto che tali dati risiedano in database interni, archivi cloud o repository di documenti".

Perplexity: tool di ricerca AI aziendale potrebbero aumentare nei prossimi anni

La ricerca AI aziendale sta rapidamente diventando uno spazio competitivo nel mondo dell'AI. OpenAI avrebbe detto agli investitori nel suo ultimo round da 6,6 miliardi di dollari che non avrebbero potuto investire anche in Glean, l'attuale leader nella ricerca aziendale. Glean avrebbe ispirato OpenAI, Google e molti altri giganti dell'AI a sviluppare i propri prodotti di ricerca aziendale, e forse ha ispirato anche Perplexity. È probabile che nei prossimi anni, le maggiori aziende Big Tech puntino proprio su questo tipo di prodotti. Quella di Carbon è la seconda acquisizione dell’azienda, dopo quella di Spellwise nel 2023, il cui CEO è stato incaricato di sviluppare l'app mobile di Perplexity.