Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: dove guardare la nuova serie TV

A partire da questa settimana sono disponibili i primi episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. La nuova serie TV è disponibile in streaming su Disney+ e sarà composta da un totale di 8 episodi. In occasione del debutto, sono stati rilasciati sulla piattaforma i primi due episodi. La distribuzione continuerà con un episodio a settimana, ogni mercoledì, fino al prossimo 31 gennaio 2024. Per iniziare la visione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è possibile accedere subito a Disney+, disponibile a partire da 5,99 euro al mese per i nuovi utenti.

Come accedere a Disney+

Disney+ è disponibile in tre versioni:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese con 2 riproduzioni simultanee

al costo di con 2 riproduzioni simultanee Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all'anno con 2 riproduzioni simultanee

al costo di oppure con 2 riproduzioni simultanee Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all'anno con 4 riproduzioni simultanee

Tutte le versioni di Disney+ consentono l'accesso all'intero catalogo di contenuti della piattaforma di streaming, senza limitazioni di alcun tipo. Scegliendo l'abbonamento annuale, inoltre, è possibile ottenere un risparmio di due mesi. Per attivare un nuovo abbonamento a Disney+ è possibile seguire il link qui di sotto.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è su Disney+

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è ora disponibile in streaming su Disney+ con i primi due episodi. La nuova serie è, naturalmente, basata sull'omonima serie di romanzi scritta da Rick Riordan. Il ruolo di Percy Jackson è interpretato da Walker Scobell. Ricordiamo che gli appassionati italiani hanno già avuto modo di verde una breve anteprima della serie al Lucca Comics di inizio novembre. Successivamente, Disney ha rilasciato il trailer, che trovate qui di sotto. Oggi, invece, è possibile iniziare la visione degli episodi completi con i primi due capitoli disponibili sulla piattaforma.

