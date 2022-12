Perché usare NordPass invece del gestore password del browser

NordPass è un gestore password che grazie all'utilizzo dell'algoritmo di crittografia XChaCha20 ti permette di immagazzinare tutte le tue credenziali in un vault a cui non può accedere nessuno. Ora, grazie ai saldi natalizi ancora attivi per le ultime ore puoi avere questo servizio con il 50% di sconto.

Sappiamo cosa stai pensando: perché non posso fidarmi del gestore password integrato nei comuni browser? Lo andremo subito a scoprire insieme.

NordPass è più sicuro dei sistemi integrati nei browser

NordPass, rispetto al password manager integrato nei browser, è dotato di funzionalità di sicurezza avanzate come Data Breach Scanner, Salute Password, Breach Monitoring e Contatti di Emergenza.

Disponibile su qualsiasi dispositivo, ti permette di creare password univoche in un istante e conservarle all'interno di un vault a cui soltanto tu puoi accedere. Neanche NordPass stessa è autorizzata a sbirciare dentro questa cassaforte virtuale.

Il tutto ti permette di salvare i tuoi dati con un click, inserendo automaticamente anche informazioni relative a carte di credito e altri sistemi di pagamento. Se preferisci puoi condividere tutte le tue password con le persone di cui ti fidi sfruttando sempre una crittografia avanzata che le proteggerà da qualsiasi tentativo di assalto.

NordPass è la soluzione migliore per generare e gestire le proprie credenziali online, specie se puoi farlo con lo sconto esclusivo del 50% valido ancora per poche ore. Non fartelo scappare.

