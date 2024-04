Perché una eSIM è la migliore compagna di viaggio? Utilissima e costa poco

Una eSIM può essere la migliore compagna di viaggio possibile. Poter contare su di una SIM virtuale, infatti, consente di avere sempre un accesso a Internet quando ci si trova all'estero, senza dover acquistare una nuova SIM una volta giunti sul posto.

Si tratta di un servizio economico e davvero conveniente. Per questo motivo, prima di viaggiare verso l'estero, è consigliabile installare sul proprio smartphone una eSIM (attenzione: è necessario che lo smartphone supporti questa tecnologia).

La scelta giusta per chi cerca una eSIM è rappresentata dalle SIM virtuali proposte da Airalo che mette a disposizione soluzioni locali, regionali o anche globali. Con pochi euro, infatti, è possibile avere accesso a Internet in mobilita in oltre 200 Paesi al mondo.

Per tutti i dettagli sul servizio basta visitare il sito ufficiale di Airalo tramite il tasto qui di sotto.

Airalo è la scelta giusta per una eSIM

Prima di mettersi in viaggio è utile attivare una eSIM e la scelta più vantaggiosa per avere una SIM virtuale oggi non può che essere Airalo. Con quest'azienda, infatti, è possibile attivare:

una eSIM locale in modo da avere accesso a Internet tramite rete mobile in un determinato Paese

in modo da avere accesso a Internet tramite rete mobile in un determinato Paese una eSIM regionale in modo da avere accesso Internet tramite rete mobile in vari Paesi di una stessa area (ad esempio in America Latina)

in modo da avere accesso Internet tramite rete mobile in vari Paesi di una stessa area (ad esempio in America Latina) una eSIM globale in modo da poter accedere a Internet in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio

Ogni piano è personalizzabile, scegliendo tra varie opzioni di durata e di Giga disponibili. La procedura da seguire per attivare una eSIM con Airalo è semplice. Basta accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto, verificare l'opzione desiderata ed attivarla, in modo da poter installare la eSIM sul proprio smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.