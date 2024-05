Perché ricordare tutte le password quando ne basta una?

La password di Facebook? Quella è facile, non me la chiede mai. La password di Google? Lo stesso, la conosco a memoria. Le credenziali di accesso all'e-commerce dove hai comprato l'ultimo paio di scarpe? No, non me le ricordo, ma le recupero in pochi secondi con la procedura Password dimenticata. E la password per accedere al servizio di segreteria studenti dell'Università? Mannaggia, non ricordo nemmeno quella. Cosa mi dici invece della password del tuo operatore telefonico? Non la ricordi, vero?

Tutto questo è normale. A volte non ricordiamo nemmeno quando è il compleanno della persona che amiamo, figuriamoci se possiamo memorizzare centinaia di password, la maggior parte delle quali tutte diverse tra loro. Però perché complicarci la vita in questo modo quando basterebbe ricordarne soltanto una? Ecco il vantaggio di avere un password manager come NordPass, grazie al quale non solo ci si dimentica di (quasi) tutte le password, ma si ottiene una sicurezza granitica anche di altre informazioni sensibili come i numeri delle carte di credito, debito o prepagate.

Il password manager NordPass è in offerta a metà prezzo

Il piano di due anni di NordPass Premium è in offerta a 1,49 euro al mese anziché 2,99 euro, con tre mesi extra in omaggio. Grazie a NordPass è possibile salvare un numero illimitato di password e passkey, ottenere la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, proteggere il proprio account con il riconoscimento biometrico e l'autenticazione a due fattori, memorizzare in modo sicuro i dati delle carte di credito, importare ed esportare le password, oltre al salvataggio e compilazione automatici.

Puoi attivare NordPass Premium su questa pagina del sito ufficiale. L'offerta con il 50% di sconto sta per scadere.

