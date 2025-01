Perché dovresti vedere la nuova serie M - Il Figlio del Secolo

Dal 10 gennaio arriva su Sky e in streaming su NOW la serie M - Il Figlio del Secolo, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati. La nuova serie Sky Original racconta l'ascesa al potere di Benito Mussolini, a partire dall'avvento dei Fasci nel 1919 fino al discorso in Parlamento tenutosi nel 1925 e passato alla storia.

A vestire i panni del dittatore italiano è Luca Marinelli, già vincitore di un David di Donatello (Lo chiamavano Jeeg Robot) e due Nastri d'argento (Lo chiamavano Jeeg Robot e Le otto montagne). Il regista è invece Joe Wright, noto per aver diretto L'ora più buia, il film che ha permesso al protagonista Gary Oldman di vincere il Premio Oscar come miglior attore (è stato candidato anche per il miglior film, la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori costumi, oltre a vincere l'Oscar per il miglior trucco).

La serie tv M - Il Figlio del Secolo è visibile in esclusiva su Sky e NOW. Per quanto riguarda la soluzione streaming, è sufficiente attivare il pass Entertainment, disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per un anno invece di 8,99 euro.

Perché vedere la nuova serie M - Il Figlio del Secolo

Ecco 3 buoni motivi per guardare la nuova serie M - Il Figlio del Secolo:

produzione di alta qualità : dal regista Joe Wrigth (L'ora più buia, vincitore di due Premi Oscar) al protagonista Luca Marinelli (uno degli attori più talentuosi del cinema italiano), passando per la produzione Sky Studios;

: dal regista Joe Wrigth (L'ora più buia, vincitore di due Premi Oscar) al protagonista Luca Marinelli (uno degli attori più talentuosi del cinema italiano), passando per la produzione Sky Studios; spartiacque per la serialità (non solo italiana) : in primis per il tono di voce scelto dal regista, in secondo luogo per la scelta di abbattere la quarta parete, vale a dire l'interazione del protagonista Marinelli/Mussolini con gli spettatori;

: in primis per il tono di voce scelto dal regista, in secondo luogo per la scelta di abbattere la quarta parete, vale a dire l'interazione del protagonista Marinelli/Mussolini con gli spettatori; riflessione per il presente: la serie invita a riflettere su quelli che sono i meccanismi della propaganda e del potere, non limitandosi in questo modo soltanto a raccontare soltanto il passato, ma anche a offrire un collegamento con il presente.

