Per quanto tempo Apple supporta gli iPhone? Ecco la risposta

Quando si tratta di scegliere un nuovo smartphone di fascia alta, la durata degli aggiornamenti software è un fattore cruciale da considerare. Nessuno vuole investire una somma considerevole in un dispositivo che diventerà obsoleto dopo pochi anni. In questo contesto, Samsung e Google hanno già stabilito politiche di supporto software chiare e vantaggiose per i loro modelli di punta. Ma come si comporta Apple in questo ambito?

Fino a poco tempo fa, Apple non aveva mai esplicitato chiaramente per quanto tempo avrebbe supportato i suoi iPhone. Tuttavia, una recente dichiarazione di conformità relativa all'iPhone 15 Pro Max ha finalmente fatto luce sulla questione. Secondo questo documento, Apple garantirà almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per l'iPhone 15, a partire dalla data di lancio del 22 settembre 2023. Ciò significa che l'iPhone 15 riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 22 settembre 2028.

Differenze di durata e di supporto fra Samsung, Google e Apple

Nonostante la garanzia di cinque anni di Apple rappresenti un passo avanti rispetto al passato, non è ancora sufficiente per competere con i migliori concorrenti:

Samsung : offre sette anni di aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti del sistema operativo Android per i suoi modelli di punta. Questa politica assicura agli utenti una lunga durata del dispositivo, mantenendo alta la sicurezza e le prestazioni del software per un periodo più esteso.

: offre sette anni di aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti del sistema operativo Android per i suoi modelli di punta. Questa politica assicura agli utenti una lunga durata del dispositivo, mantenendo alta la sicurezza e le prestazioni del software per un periodo più esteso. Google: garantisce sette anni di aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti del sistema operativo Android per i suoi dispositivi Pixel. Anche qui, l'utente può contare su un supporto software a lungo termine, che prolunga la vita utile del dispositivo.

In termini di durata del supporto software garantito, Samsung e Google superano Apple. Tuttavia, è importante sottolineare che Apple ha storicamente fornito aggiornamenti di sicurezza per i suoi iPhone anche oltre i cinque anni minimi garantiti. Per esempio, molti modelli di iPhone continuano a ricevere aggiornamenti di sicurezza anche dopo sei o sette anni dal loro lancio. Questo approccio dimostra l'impegno di Apple nel mantenere i dispositivi sicuri e funzionanti a lungo termine.

La scelta del miglior smartphone in termini di supporto software dipende da diverse variabili. Se per voi è fondamentale avere la garanzia ufficiale di aggiornamenti per un periodo prolungato, Samsung e Google rappresentano l'opzione migliore grazie ai loro sette anni di aggiornamenti garantiti. Tuttavia, se vi fidate dell'approccio storico di Apple e apprezzate la longevità dei suoi dispositivi, anche un iPhone potrebbe rivelarsi una scelta valida.