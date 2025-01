Per navigare davvero in sicurezza ecco il tool a cui fare sempre riferimento

Per navigare in sicurezza sia da PC che da smartphone esistono diversi strumenti come la VPN, l’adblock e l’antivirus. Ma per ciascuno di essi si deve scaricare un programma e attivare un relativo abbonamento con costi importanti da sostenere e servizi che spesso si sovrappongono tra loro non riuscendo però a offrire quella protezione completa che si vorrebbe avere. Surfshark ha invece un piano, One+, che offre una protezione completa e approfondita prestando particolare attenzione ai rischi legati ai furti d’identità. Scarica Surfshark e attiva il piano One+ che è in promozione con il 79% di sconto.

Con Surfshark One+ hai la VPN più completa

Perché scegliere Surfshark One+? È il piano più completo dell’offerta di Surfshark e propone diversi servizi e strumenti per i vari ambiti per i quali si necessita di una protezione efficace, in tempo reale e preventiva. Il piano One+ di Surfshark prevede innanzitutto una VPN sicura, utilizzabile su qualsiasi dispositivo e che prevede, tra gli altri, il blocco dei pop-up e la funzionalità CleanWeb in grado di eliminare annunci pubblicitari, tracker e cookie invasivi durante la navigazione.

Il piano One+ prevede inoltre l’antivirus con le scansioni pianificate e la protezione in tempo reale con particolare attenzione anche ai tentativi di accedere alla webcam quando non è in funzione. Incluso nel piano ci sono anche le funzionalità Alert e Alternative ID. con Surfshark Alert si ricevono in tempo reale avvisi e notifiche in caso di furto di dati personali, dati delle carte di pagamento e dati dei documenti di identità con la possibilità di intervenire tempestivamente evitando conseguenze più gravi. Alternative ID, invece, è lo strumento che consente di generare e-mail e dettagli personali temporanei per iscriversi ai siti online senza rivelare i propri dati sensibili.

Inoltre Surfshark One+ offre anche la navigazione sicura e priva di annunci pubblicitari con Search e in esclusiva il tool Incogni per la rimozione dei propri dati personali dai siti di ricerca e dai database delle aziende così da risolvere il problema delle chiamate di spam e dei call center.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.