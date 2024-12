Per il 2025 regalati la possibilità di imparare fino a 41 lingue

Se tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è anche quello di imparare una lingua straniera, ti segnaliamo l'offerta esclusiva di Mondly, app di riferimento per l'apprendimento delle lingue stando comodamente a casa: il piano a vita, che dà accesso alle lezioni di 41 lingue, è in promozione a 99,99 euro, per effetto del 95% di sconto.

Nel corso degli anni Mondly ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, nonché un successo notevole tra i suoi stessi studenti, come testimonia il numero di download raggiunto in un tempo relativamente breve. Ed il merito è da attribuire al cosiddetto metodo Mondly, che ha portato ad un approccio rivoluzionario rispetto al passato.

L'offerta sul piano a vita con lo sconto del 95% è accessibile tramite questa pagina del sito Mondly.

Imparare fino a 41 lingue con l'app Mondly

App dell'Anno e Migliore nuova app, questi i riconoscimenti con cui Mondly è stata premiata rispettivamente da Facebook e Apple. Oltre a questo c'è poi da sottolineare il numero di download complessivi dell'app, che ha superato la cifra di 125 milioni, a testimonianza del successo a livello internazionale dell'applicazione.

Alla base di tutto c'è un'app che unisce esercizi incentrati sulla conversazione, lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale. Gli elementi appena descritti aiutano gli studenti di Mondly a imparare una nuova lingua in modo efficace e nel più breve tempo possibile.

Uno dei suoi principali punti di forza è il cosiddetto metodo Mondly: a differenza di ciò che accade a scuola e negli altri corsi analoghi, il focus di studio è sulle frasi di uso comune e non più sulle singole parole. Questo aiuta a memorizzare le parole più usate, a formare frasi di senso compiuto e prendere parte a conversazioni nel più breve tempo possibile.

La lista completa delle lingue è consultabile su questa pagina del sito Mondly.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.