Per i tuoi viaggi all’estero scopri i vantaggi dell’eSim per una connessione senza pensieri

Quante volte una volta raggiunta una località estera ci si è trovati con il problema del roaming? Utilizzare la connessione internet al di fuori del proprio Paese non è così semplice e immediato come sembra sia perché a volte può essere necessario attivare un apposito servizio con il proprio operatore, sia perché si potrebbe avere pochi Giga a disposizione e una tariffa tutt’altro che conveniente. Con l’eSIM e in modo particolare l’eSIM di Saily puoi definitivamente dire addio ai problemi (e ai costi elevati) del roaming. Attiva subito la tua eSIM prima di partire.

I vantaggi dell’eSIM di Saily

Viviamo in un mondo globalizzato ma avere accesso alla connessione dati dal proprio smartphone con la quale inviare e ricevere messaggi e telefonate e utilizzare tutti i servizi digitali è spesso molto complicato. Complice l’aumento del costo del roaming e la difficoltà nel trovare alternative locali affidabili e convenienti, la rivoluzione introdotta dalle eSIM rappresenta una grande opportunità.

Le eSIM sono delle schede virtuali che si installano velocemente sul proprio smartphone (solo sui device che supportano questa tecnologia) consentendo di accedere immediatamente all’operatore telefonico selezionato. Inoltre con queste schede virtuali si evita di dover sostituire la SIM fisica prima di ogni viaggio.

Con Saily è sufficiente selezionare il Paese di destinazione e scegliere il piano dati più conveniente. Gli aspetti interessanti dell’offerta di Saily sono la verifica della compatibilità con il proprio smartphone e la possibilità di ottenere piani convenienti in quanto è disponibile un’ampia offerta. Si possono infatti trovare piani da 1 GB per una settimana o anche da 5, 10 o 20 GB per un mese. A seconda del tipo di soggiorno all’estero c’è l’eSIM di Saily più adatta e conveniente.

Inoltre Saily assicura una connessione affidabile che si poggia sulle migliori reti del Paese in cui ci si trova. Per un’esperienza di navigazione sempre impeccabile e ai migliori prezzi possibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.