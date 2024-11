pCloud si unisce al Black Friday con sconti fino al 58%

Le offerte del Black Friday sono un'ottima occasione per acquistare a prezzo scontato uno spazio cloud sicuro e di grandi dimensioni. A questo proposito segnaliamo l'offerta di pCloud, tra i migliori servizi di cloud storage disponibili sul mercato, che propone sconti fino al 58% sui piani a vita.

Sono oltre 20 milioni le persone che si affidano a pCloud per conservare i propri file in un cloud protetto dalla legge federale svizzera, una delle più rigorose in merito ai dati personali. Questo perché l'azienda ha la propria sede nel Paese elvetico. Ad di là poi della sicurezza, un altro suo punto di forza è la facilità d'uso della piattaforma, che rimane alla portata di tutti.

I piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 58%

L'utente che sceglie pCloud come servizio di cloud storage per i suoi file più importanti ha la certezza che i propri dati siano memorizzati in un centro sicuro e certificato all'interno dell'Unione europea. Anche se ciò può sembrare una banalità, in realtà si tratta di una differenza enorme rispetto ai servizi cloud più popolari che hanno la propria base negli Stati Uniti d'America.

Sempre sul fronte della sicurezza ci sono due ulteriori elementi da mettere in luce. Da un lato l'utilizzo del certificato TLS/SSL per il trasferimento dei file, dall'altro l'impiego della crittografia lato client. Riguardo a ciò, e ci rivolgiamo in particolare ai non addetti ai lavori, significa che solo l'utente titolare dell'account pCloud è in possesso delle chiavi per la decifratura dei file.

Ed ecco i prezzi dei piani a vita di pCloud scontati in occasione del Black Friday:

Premium 1 TB : 199 euro invece di 435 euro (pagamento unico)

: 199 euro invece di 435 euro (pagamento unico) Premium 2 TB : 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

: 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB: 799 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

L'offerta, che consente di risparmiare oltre 1.000 euro, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.