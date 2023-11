pCloud: per il Black Friday sconta dell'85% un esclusivo bundle

pCloud, la rinomata piattaforma di archiviazione cloud con oltre 19 milioni di utenti in tutto il mondo, ha lanciato un'offerta unica in occasione del Black Friday: uno sconto fino all'85% su tutti i piani individuali a vita e un bundle esclusivo 3 in 1 che include 5 TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption e pCloud Pass a vita.

L'offerta limitata pCloud da non perdere

Per chi desidera una soluzione di archiviazione a lungo termine, i piani individuali a vita di pCloud sono la risposta. Durante questa offerta del Black Friday, i prezzi sono scontati fino all'85%:

500GB a 139 euro (-76%)

(-76%) 2TB a 279 euro ( -76%)

-76%) 10TB a 890 euro (-85%)

Per coloro che cercano il massimo risparmio e una suite completa di servizi, il bundle esclusivo 3in1 è la scelta ideale. Include 5 TB di spazio di archiviazione, pCloud Encryption a vita e pCloud Pass a vita, il tutto con uno sconto incredibile dell'85%, al prezzo speciale di 599 euro.

pCloud offre una serie di funzionalità avanzate che lo distinguono come uno dei migliori servizi di archiviazione cloud sul mercato:

Compatibilità Universale : Funziona su MacOS, Windows, Linux, con un'app desktop dedicata chiamata pCloud Drive che semplifica la gestione dei dati e espande lo spazio di archiviazione del dispositivo.

: Funziona su MacOS, Windows, Linux, con un'app desktop dedicata chiamata pCloud Drive che semplifica la gestione dei dati e espande lo spazio di archiviazione del dispositivo. App Mobili Intuitive : Applicazioni per Android e iOS con una funzione di caricamento automatico che libera spazio sullo smartphone.

: Applicazioni per Android e iOS con una funzione di caricamento automatico che libera spazio sullo smartphone. Accessibilità e Sincronizzazione Istantanea : Accesso istantaneo e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi.

: Accesso istantaneo e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi. Backup Automatici : pCloud Backup assicura che i tuoi dati siano sempre al sicuro.

: pCloud Backup assicura che i tuoi dati siano sempre al sicuro. Opzioni di Collaborazione Avanzate: Collabora facilmente con altri utenti attraverso la condivisione di link, inviti a cartelle e richieste di archivi.

Un'offerta imperdibile quella lanciata da pCloud in occasione del Black Friday, e come tale dunque limitata nel tempo. Ottieni subito uno sconto fino all'85% sui piani di archiviazione cloud a vita oppure sull'ottimo bundle sicurezza 3 in 1 che include ben 5 TB di spazio cloud e i due strumenti pCloud Encryption e pCloud Pass, senza abbonamento.

