pCloud: il regalo di Halloween del servizio cloud sicuro (e svizzero)

Nuova offerta in casa pCloud, il servizio di cloud storage sicuro con base in Svizzera. Oltre allo sconto fino al 37% sui piani a vita, in queste ore il servizio di crittografia a conoscenza zero Encryption è in offerta al 50%, con un risparmio pari a 114 euro.

Con pCloud si ottiene uno spazio di archiviazione sicuro, protetto dalle leggi svizzere che tutelano la privacy dei dati personali degli utenti, tra le più severe non solo in Europa ma in tutto il mondo. In aggiunta a ciò, grazie alla promozione odierna valida per meno di due giorni, si ha la possibilità di attivare la crittografia a conoscenza zero a metà prezzo.

L'offerta di Halloween, valida per 32 ore (quando vi scriviamo), è disponibile su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

I vantaggi di un servizio cloud come pCloud

Il primo vantaggio dell'utilizzo di pCloud, forse quello più importante, è la protezione dei dati, tutelati dalla legge federale svizzera, una delle più rigorose per i dati personali. Questo perché, semplicemente, l'azienda ha la sua sede nel Paese elvetico, e dunque deve rispondere alle sue leggi.

Protezione e sicurezza vanno a braccetto. A questo proposito si segnala l'utilizzo dei certificati TLS/SSL e della crittografia lato client. Ciò significa in poche parole che soltanto gli utenti titolari dello spazio cloud hanno le chiavi per la decifratura dei loro file, e nessun altro.

Due ulteriori punti di forza sono la facilità d'uso dell'intera piattaforma e l'accesso su qualsiasi tipo di dispositivo. I file conservati nello spazio di archiviazione messo a disposizione da pCloud non sono solo sincronizzabili su qualunque tipo di dispositivo, ma sono accessibili anche offline.

Per conoscere maggiori dettagli sull'offerta in corso basta collegarsi alla pagina dedicata del sito pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.