pCloud: il cloud più flessibile di sempre scontato del 65%

pCloud è il servizio cloud ideale se state cercando uno spazio in cui custodire i vostri file personali, con la possibilità di condividerli con i colleghi attraverso degli strumenti pensati per la collaborazione. È molto flessibile e offre piani annuali o a vita, per tutte le necessità. Ma a soli 199€, grazie allo sconto del 65%, è possibile acquistare uno spazio da 500GB a vita, che è in grado di coprire la maggior parte delle esigenze lavorative.

Con pCloud le attività lavorative sono fortemente agevolate, grazie alle funzionalità per la condivisione, ma anche per la sincronizzazione e l'utilizzo dei file personali direttamente sulla piattaforma. Tutto questo senza ovviamente rinunciare alla sicurezza, facendo uso di standard di criptazione e di backup più recenti.

pCloud: 500GB a vita a soli 199€

pCloud è il cloud ideale per la condivisione online dei file con i colleghi. Sono disponibili tutti gli strumenti per agevolare le attività di lavoro, come la possibilità di condividere link e richieste file o invitare gli utenti nelle cartelle condivise. Grazie alle statistiche dettagliate potrete tenere sott'occhio i link condivisi, mentre ciascuno di questi potrà essere personalizzato con una descrizione, un titolo e un'immagine.

Se avete delle immagini, queste verranno caricate in automatico in una galleria apposita. Sia foto, ma anche audio e video sono riproducibili direttamente su pCloud grazie al lettore multimediale integrato, senza alcun limite di dimensioni o velocità, con supporto anche per le playlist.

pCloud utilizza gli standard di sicurezza più avanzati. La piattaforma fa uso di certificati TSL/SSL e tutti i file vengono crittografati con cifratura AES a 256-bit. Ogni vostro dato viene sottoposto a 5 copie, memorizzate su server differenti. Chi vuole può anche aggiungere un grado di sicurezza in più, attraverso il servizio Encrypt, con cui i file vengono già criptati nei dispositivi.

Dovete recuperare una versione vecchia di un documento? pCloud vi consente di ripristinarla fino a 30 giorni fa e la stessa cosa è possibile fare per l'intero account!

Acquistate ora il piano da 500GB sfruttando lo sconto e trasferite i vostri file presenti già su altri servizi, come Dropbox, Google Drive e Foto, Facebook e OneDrive.

