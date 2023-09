pCloud: enorme spazio a vita da 2TB a soli 399€

pCloud Premium Plus è un interessante piano attualmente in promozione con lo sconto del 33%, che consente di avere un enorme cloud da ben 2TB a vita, al prezzo di 399€. La piattaforma è ricca di funzionalità per proteggere, condividere e amministrare i file in totale sicurezza, con strumenti per la criptazione e il ripristino dei singoli file ma anche dell'intero account.

pCloud: il piano a vita da 2TB

pCloud offre diversi strumenti per agevolare la collaborazione fra utenti o colleghi. È possibile condividere link di file e richieste di condivisione, nonché invitare utenti nelle cartelle condivise. Ogni link è personalizzabile con un titolo, una descrizione e un'immagine, mentre delle statistiche dettagliate vi forniranno una panoramica completa delle condivisioni.

Grazie a lettore integrato per video e audio, è possibile vedere filmati e ascoltare musica direttamente dalla piattaforma, senza limiti di dimensioni o velocità. La piattaforma cloud fa uso di protezione TSL/SSL, con crittografia AES 256-bit per tutti i file caricati. Vengono eseguite 5 copie su server differenti ed è anche possibile aggiungere un grado extra di crittografia, acquistando il servizio Encyption, per la cifratura dei file direttamente sui dispositivi.

Se avete delle foto, pCloud le caricherà in automatico in una galleria dedicata. Verrà inoltre aggiunto un'estensione virtuale al cloud per l'accesso diretto, in modo da poter caricare velocemente i file, risparmiando spazio su disco. Decidete voi quali file mantenere anche offline, la sincronizzazione avverrà in automatico su tutti i dispositivi che avete collegato.

Ogni file è facilmente ripristinabile fino a versioni vecchie di 30 giorni, lo stesso è possibile fare con l'intero account. Si può anche effettuare il caricamento di un file da remoto, attraverso l'utilizzo di un URL e ogni documento caricato online è fornito di anteprima.

Potete trasferire i file da altri servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto. È possibile richiedere un rimborso entro 10 giorni dall'acquisto, nel caso non siate soddisfatti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.