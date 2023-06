pCloud: 500GB di spazio tuoi per sempre con sconto del 65%!

pCloud offre attualmente in promozione un piano in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze per quanto riguarda l'archiviazione online dei propri file. Che si tratti di documenti personali, come foto e video, o di file di lavoro, l'offerta premium da 500GB a vita è più che sufficiente a coprire entrambe le necessità, e può farlo per sempre a soli 199€, grazie allo sconto del 65%.

pCloud è il servizio che fa per voi se eravate alla ricerca di un cloud dotato di strumenti per la condivisione e la collaborazione tra colleghi. Fornisce tutto ciò che serve per agevolare il lavoro, garantendo il massimo della sicurezza e diverse funzionalità di sincronizzazione e archiviazione dei file multimediali.

pCloud: approfittate dello sconto per acquistare 500GB a vita!

Con pCloud avrete tutto quello che serve per lavorare ai documenti con i vostri colleghi, tra possibilità di condividere richieste file e link e invitare gli utenti nelle cartelle condivise. Tutto è possibile in totale sicurezza, ogni link ha infatti a disposizione delle statistiche dettagliate con cui potete tenere sotto controllo le condivisioni. I link sono anche personalizzabili con descrizione, titolo e immagine.

Tutti i vostri dati sono tutelati nel migliore dei modi e con i più recenti standard. La piattaforma fa innanzitutto uso di certificati di sicurezza TSL/SSL, mentre i file vengono crittografati con cifratura AES a 256-bit, attualmente la più avanzata del settore. Non manca la ridondanza, che sottopone ogni file a 5 copie distribuite in vari server presenti in europa ed è anche possibile aggiungere un grado di crittografia in più con Encrypt, con cui è possibile già cifrare i file direttamente nei dispositivi.

Con pCloud sarà facile recuperare una vecchia versione di un file, è infatti possibile farlo fino a 30 giorni, lo stesso per l'intero account. Non ci sarà quindi alcun rischio di compromettere un documento con delle modifiche accidentali.

Foto e video sono inoltre riproducibili direttamente all'interno della piattaforma, grazie al lettore integrato, senza limiti di dimensioni o velocità. Acquistate ora il piano e iniziate a trasferire i vostri dati esistenti da OneDrive, Google Foto e Drive, Facebook e Dropbox!

