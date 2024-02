pCloud, 2x1 per San Valentino: acquista un piano, il secondo è REGALATO

In occasione del giorno degli innamorati, pCloud ti offre un'opportunità unica: acquista un piano da 2 TB o 10 TB e regala lo stesso piano a una persona speciale nella tua vita. Questo San Valentino, fai un regalo che duri nel tempo: un regalo di sicurezza digitale.

L'offerta 2x1 pCloud, ecco come funziona

Con i piani pCloud da 2 TB e 10 TB risparmierai notevolmente e avrai accesso illimitato al tuo spazio cloud. Grazie alla nuova promozione in corso, potrai condividere questo regalo con chi ami: una persona a tua scelta riceverà lo stesso piano di archiviazione gratuitamente.

Non solo una succosa offerta 2x1, ma tantissimi i vantaggi offerti da pCloud. Tra questi, sottolineiamo le molteplici opzioni di condivisione tramite app e interfaccia web intuitiva. Potrai anche riprodurre facilmente i tuoi file audio e video tramite il player integrato.

pCloud, inoltre, è compatibile con tutti i tuoi dispositivi. Ciò, aggiunto alla sincronizzazione istantanea online, ti permette di avere sempre i tuoi dati a portata di mano. Utilizzi già altre piattaforme di archiviazione? pCloud ti permette di effettuare un backup dalle più conosciute, come DropBox, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

Dal punto di vista della sicurezza, pCloud utilizza protocollo TLS/SSL per proteggere le informazioni durante il trasferimento ai propri server. Nulla da temere, dunque: i file che caricherai sul tuo nuovo cloud saranno sempre al sicuro e inaccessibili a malintenzionati.

Con pCloud, pagherai una sola volta per avere accesso illimitato e a vita al tuo spazio cloud. Forse è anche per questo motivo che in oltre 10 anni di attività sono già milioni gli utenti in tutto il mondo che si affidano ai loro servizi. La nuova promozione di San Valentino è davvero unica: acquista un piano da 2 o 10 TB e ne riceverai un secondo da regalare alla persona amata.

