PC HelpSoft: il tuo aiuto gratuito per un PC più veloce

Mantenere un PC pulito e sicuro è un'attività sempre consigliata, al fine di garantire le massime prestazioni nel corso del tempo. File temporanei, duplicati o non più utilizzati intasano spesso la memoria locale, limitando fortemente lo spazio a disposizione. PC HelpSoft aiuta a mantenere il vostro sistema sempre in ordine, migliorando la stabilità e le prestazioni del PC attraverso due utili funzionalità dedicate alla pulizia e all'aggiornamento dei driver.

PC HelpSoft: mantenete il PC pulito e performante con questi strumenti

PC HelpSoft fornisce gli strumenti PC Cleaner 9 e Driver Updater. Come è possibile intuire dal nome PC Cleaner 9 consente di eliminare dal sistema tutti i file non necessari, ottimizzando le prestazioni del computer. È possibile intervenire tra i programmi che si avviano automaticamente all'apertura di Windows, per velocizzare l'accensione. Il software vi aiuterà a visualizzare tutte le applicazioni programmate per l'avvio con il sistema operativo, consentendovi di scegliere quali mantenere.

Una sezione dedicata si occupa dell'eliminazione dei dati non più necessari, come file di installazione di software disinstallati e altri documenti temporanei, tutti in un solo posto. In questo modo è possibile salvaguardare ulteriormente spazio sull'unità di archiviazione locale. Non sarà necessario localizzare manualmente i file da eliminare, PC HelpSoft li troverà in automatico per voi, aiutandovi a scegliere quelli di cui sbarazzarsi.

Ha anche una funzionalità appositamente pensata per la rimozione minuziosa dei file di tracciamento, come i cookie, elementi solitamente utilizzati da tutti i siti web per avere informazioni sulla navigazione utente. PC Cleaner 9 vi permetterà facilmente di rimuoverli, contribuendo a proteggere la vostra privacy.

Driver Updater di PC HelpSoft facilita invece l'installazione dei driver di nuovi dispositivi, mantenendo aggiornati quelli esistenti. Lo strumento identificherà in automatico i driver corretti per tutte le periferiche installate, notificandovi eventuali aggiornamenti. In questo modo, è facilmente possibile mantenere il proprio sistema sempre efficiente. Nel caso ci sia la necessità di reinstallare il sistema, Driver Updater può anche effettuare il backup dei driver esportandoli in un archivio zip, in modo da avere già tutto pronto quanto la reinstallazione è terminata.

Scaricate ora gli strumenti di PC HelpSoft per mantenere il vostro computer sempre efficiente.

