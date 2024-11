PayPal introduce la nuova funzionalità di raccolta fondi

PayPal sta introducendo una nuova funzionalità chiamata Raccolta Fondi che mira a rendere più semplice le collette e il pagamento di oggetti in gruppo. Questa funzionalità è gratuita e consente agli utenti di creare una colletta online o tramite l'app della piattaforma. È possibile invitare amici e familiari a contribuire, tenere traccia dei fondi versati e trasferire il denaro sul proprio saldo PayPal. L’unica condizione è avere fiducia nell'organizzatore, che avrà il potere di spendere o prelevare tali fondi. La funzione di colletta dovrebbe fornire un modo semplice per raccogliere denaro per cose come regali e viaggi di gruppo collettivamente.

Gli organizzatori della colletta possono condividere i link di adesione tramite "SMS, e-mail, WhatsApp e altro" con le persone. Ciò indipendentemente dal fatto che questi abbiano o meno un conto PayPal. I contributi possono essere effettuati utilizzando un saldo PayPal o un conto bancario. Inoltre, gli organizzatori possono anche impostare il nome della raccolta, la descrizione, la data prevista e l'importo dell'obiettivo di finanziamento.

PayPal: come accedere alla Raccolta Fondi

La nuova funzione di PayPal è già disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia e Spagna. Questa consente agli utenti di queste regioni di creare e gestire facilmente fondi condivisi. Accessibile tramite l'opzione "Raccogli denaro" nel menu dell'app o nella sezione "Altre opzioni" sotto la scheda “Invia/Richiedi”, questa funzione facilita i contributi di gruppo per vari scopi, come regali, spese condivise o donazioni di beneficenza. È progettata per semplificare il processo di raccolta e monitoraggio dei fondi da più persone in un unico luogo centralizzato.

Ad oggi esistono altre app con tali funzionalità, come Settle Up che si concentra direttamente sul monitoraggio e sulla condivisione delle spese di gruppo. L’app Venmo ha anche introdotto l'anno scorso una funzionalità simile chiamata "Gruppi" con una notevole distinzione rispetto a PayPal. In questo caso, la responsabilità è interamente condivisa, il che potrebbe essere una soluzione migliore se non si desidera che un singolo individuo sia responsabile del gruppo.