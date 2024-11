WhatsApp introduce il multi-account: una soluzione per i segreti

WhatsApp continua a evolversi, diventando sempre più versatile e offrendo nuove funzioni per adattarsi alle diverse necessità degli utenti. Una delle novità più attese è la possibilità di gestire più account su un unico dispositivo, una caratteristica pensata per migliorare l'esperienza e facilitare la separazione delle comunicazioni personali e professionali.

Avere due account WhatsApp sullo stesso smartphone può risultare molto pratico in diversi contesti. Innanzitutto, permette di mantenere separati gli ambiti lavorativi e personali: si può utilizzare un account per le conversazioni con amici e familiari e l'altro per le chat di lavoro, evitando così confusione e proteggendo la propria privacy.

Inoltre, chi possiede più numeri di telefono potrà facilmente gestire le comunicazioni senza dover passare da un dispositivo all'altro. Infine, questa funzione può essere utile per chi vuole partecipare a gruppi o comunità online, dedicando un account specifico senza mescolare le conversazioni personali.

Come attivare questa funzione

Attivare la funzione multi-account su WhatsApp è semplice e richiede pochi passaggi. Basta aprire l'applicazione, accedere alle impostazioni tramite il menu a tre punti in alto a destra, selezionare il proprio profilo e cliccare su "Aggiungi account". Dopodiché, si inserisce il numero di telefono del nuovo account e si segue la procedura di verifica. Una volta configurati entrambi gli account, è possibile inviare e ricevere messaggi, effettuare chiamate e videochiamate separatamente per ciascun profilo.

Questa nuova funzionalità offre molteplici vantaggi. È possibile creare gruppi separati per ogni account, facilitando l'organizzazione delle conversazioni e mantenendo distinti i contatti personali da quelli professionali. Inoltre, chi utilizza WhatsApp Business può beneficiare di strumenti specifici per la gestione dell'attività, mantenendo comunque un account separato per le comunicazioni private.

La privacy degli utenti è sempre una priorità per WhatsApp, e anche con il multi-account rimane garantita grazie alla crittografia end-to-end. In questo modo, i messaggi sono leggibili solo dai partecipanti alla conversazione, mantenendo al sicuro le informazioni scambiate.