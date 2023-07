Password Manager per i team di lavoro: il più completo si può provare gratis

Il settore dei Password Manager propone diversi servizi molto interessanti e completi per salvare in sicurezza le credenziali di accesso e di pagamento. Nella maggior parte dei casi, però, questi gestori di password sono utilizzabili da una sola persona.

Con 1Password è possibile superare questo limite: grazie al piano Teams Starter Pack, infatti, è possibile attivare un Password Manager con 10 account separati. Il servizio si adatta in modo completo alle esigenze dei gruppi di lavoro più articolati e che hanno la necessità di avere account distinti.

Teams Starter Pack di 1Password è disponibile con una prova gratuita di un mese e con un costo di 19,95 dollari al mese. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

1Password è il Password Manager per i team di lavoro

Facile da configurare oltre che accessibile da qualsiasi dispositivo: 1Password ha tutto quello che serve per essere considerato come un punto di riferimento del settore dei gestori di chiavi d'accesso.

Il tool è disponibile su dispositivi Windows, su Linux, su macOS oltre che su dispositivi mobili, Android ed iOS / iPadOS, ed è accessibile anche via browser web. Con 1Password è possibile, inoltre, accedere a vari strumenti di sicurezza, per mettere a sicuro i propri dati.

Teams Starter Pack è il punto di riferimento per i team di lavoro che hanno la necessità di utilizzare un Password Manager in grado di abbinare sicurezza, semplicità d'uso e flessibilità oltre che tanta convenienza.

Il tool, infatti, è disponibile con un primo mese gratuito e con un costo di 19,95 dollari al mese (circa 20 euro al mese) per un totale di 10 account distinti. Di conseguenza, la spesa effettiva per account si aggira intorno ai 2 euro al mese. Si tratta di un esborso davvero minimo in considerazione dell'elevata sicurezza e affidabilità del servizio.

Per provare gratis per un mese 1Password è possibile seguire il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.