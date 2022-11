Password è la password più usata al mondo nel 2022

Adoperare delle password sufficientemente complesse e, dunque, sicure è essenziale per preservare l'accesso a servizi online, conti bancari e quant'altro faccia parte della propria vita digitale e non. Peccato solo che questo concetto, nonostante venga ripetuto come un mantra praticamente da sempre, non sia ancora chiaro a molti, anzi a troppi.

Password: nel 2022 quella più usata è ancora "password"

È esattamente questo lo scenario che emerge dall'ultimo report condiviso da NordPass. Secondo uno studio effettuato su un database di 3 TB dai ricercatori indipendenti e specializzati in sicurezza informatica della nota azienda, infatti, la password più usata al mondo nel 2022 è la stessa parola "password".

In Italia, però, a capeggiare la classifica è la sequenza di numeri "123456". Tra le parole chiave più adoperate in Italia troviamo pure altre semplici sequenze di numeri, nomi di persona e altre parole poco strutturate come "ciao", squadre di calcio come "Juventus" e "Napoli" e persino vere e proprie imprecazioni.

Rispetto allo scorso anno, il 73% delle 200 parole chiave più comuni del 2022 rimane invariato. Inoltre, l’83% può essere decifrato in meno di un secondo.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato da NordPass al riguardo nel comunicato diramato.

Abbiamo imparato che, nonostante la crescente consapevolezza nei confronti della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. Le ricerche dimostrano che le persone continuano a usare password deboli per proteggere i propri account.

Per evitare di usare parole chiave comuni, probabilmente perché più facili da elaborare e ricordare, è utilissimo sfruttare un password manager, proprio come nel caso di quello proposto dalla stessa NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.