Password al sicuro: con NordPass bastano 1,29 €/mese

È il momento giusto per iniziare a utilizzare un password manager multi-piattaforma in grado di garantire sicurezza e semplicità di utilizzo, permettendo agli utenti una gestione ancora più facile dei propri dati d'accesso. Il servizio da scegliere è NordPass che oggi propone un'interessante promozione dedicata al piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento e uno sconto del 56%.

Sfruttando questa promo, NordPass è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,29 euro al mese, con 30 giorni di tempo per poter sfruttare la garanzia di rimborso, inclusa per tutti i nuovi utenti. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordPass, accessibile tramite il box qui di sotto, e completare poi una veloce procedura di attivazione online.

Perché scegliere NordPass

NordPass è un password manager utilizzabile su tutti i propri dispositivi, a prescindere dal sistema operativo. Il servizio consente di salvare un numero illimitato di password e passkey, sfruttando funzioni come l'autosave e l'autofill e permettendo all'utente di poter andare a generare password complesse per proteggere i propri account.

Il password manager permette anche di proteggere i dati d'accesso con la biometria e può essere utilizzato anche per salvare in modo sicuro i dati di pagamento. Il sistema, inoltre, include uno strumento per l'analisi delle password, andando così a individuare password deboli o ripetute. In caso di necessità, NordPass consente anche di condividere in modo sicuro una password con un altro utente.

Sfruttando la promo in corso, NordPass è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,29 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso disponibile per i nuovi utenti. L'offerta è disponibile qui di sotto ed è disponibile solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.