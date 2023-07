Passa ora a ho. e ottieni 180GB + minuti ed SMS illimitati a 7,99€

Stanchi di terminare i GB? Passate ora a ho. Mobile per ottenere fino a 180GB di traffico di rete, oltre a minuti e SMS illimitati a 7,99€ al mese. L'offerta è dedicata ai clienti degli operatori Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri.

È possibile attivarla velocemente online, effettuando una prima ricarica da 8€, e la SIM verrà spedita direttamente a casa.

I dettagli della promozione ho. Mobile

Trattandosi di un'offerta destinata ai clienti di operatori come Iliad, la promozione ho. Mobile consente soltanto di migrare l'operatore e non può essere attivata da zero. Si pone come alternativa diretta a basso costo a offerte analoghe degli altri operatori, con cui compete sul mercato.

Con 7,99€ consente di avere fino a 180GB di traffico internet, più che sufficiente per navigare mensilmente fruendo di contenuti ad alta risoluzione, senza preoccuparsi di restare a secco prima del mese successivo. Gli SMS e i minuti illimitati consentono di chiamare senza alcun limite in tutta Italia, verso mobili e fissi.

Ho. include inoltre dei servizi, come Riparti, che consente di rinnovare manualmente la promozione se vengono terminati i GB, senza aspettare il rinnovo. È inoltre compresa la condivisione dei GB tramite hotspot, oltre al servizio ho. chiamato, avvisi e trasferimenti di chiamata.

L'attivazione è molto semplice. Recatevi nella pagina dell'offerta e fate click sul tasto "Attiva" sotto il prezzo. Scegliete quindi se acquistare la carta online, ricevendola direttamente a casa, oppure pagare e ritirarla in edicola. Decidete voi se mantenere il vecchio numero o attivarne un nuovo. Compilate i dati richiesti e terminate la procedura. Una volta arrivata la SIM, sarete subito in grado di navigare, chiamare e inviare messaggi.

Ho. garantisce una copertura nel territorio nazionale de 98% per le reti 4G. L'app per controllare il credito, i consumi e le varie impostazioni dell'offerta è compatibile con Android e iOS, e fornisce un'interfaccia semplice e pratica da utilizzare.

Attivatela ora prima che scada entro fine mese!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.