Passa a Sky Wifi e risparmia 68 euro in un anno

Le persone che in questo momento stanno valutando un cambio dell'operatore per la linea Internet di casa possono prendere in considerazione la nuova offerta di Sky Wifi, che sconta di 4 euro il prezzo mensile e opera una forte riduzione sul costo di attivazione, per un risparmio totale di 68 euro in un anno.

Nel dettaglio, è possibile attivare Sky Wifi al prezzo scontato di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro. Il risparmio lo si ha anche per l'attivazione: rispetto ai 49 euro richiesti, i nuovi clienti pagheranno 29 euro.

L'offerta Sky Wifi Fibra 100%, valida fino al 9 marzo di quest'anno, include inoltre lo Sky Wifi Hub in comodato gratuito. Per verificare la copertura disponibile all'indirizzo del proprio comune di residenza è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky Wifi in offerta: le altre combinazioni possibili

Quanto scritto fin qui prende in esame la sottoscrizione della sola linea Internet, volendo però Sky Wifi è abbinabile a un abbonamento TV, col vantaggio di essere ancora più conveniente.

Se ad esempio si ha la passione per lo sport, l'ideale sarebbe scegliere il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport al prezzo scontato di 35,80 euro al mese per 18 mesi anziché 81,80 euro. Nel caso specifico, il prezzo di Sky Wifi si abbasserebbe a 20,90 euro al mese per un anno e mezzo, rispetto agli iniziali 29,90 euro, mentre Sky TV e Sky Sport costerebbero 14,90 euro al mese insieme, a fronte di un valore di listino di 51,90 euro.

E se allo sport di Sky si preferisce il cinema, il pacchetto proposto conta Sky Wifi + Sky TV + Sky Cinema sempre al prezzo di 35,80 euro al mese per 18 mesi, rispetto a un valore complessivo di 73,90 euro mensili.

Tutti i dettagli delle offerte legate a Sky Wifi sono disponibili su questa pagina del sito Sky.

