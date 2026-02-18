Passa a NeN: per te uno sconto al mese per un anno su luce e gas

Se cerchi una bolletta più prevedibile, NeN è la soluzione: blocchi il prezzo della materia prima per due o addirittura dieci anni, mettendoti al riparo dalle oscillazioni di mercato. E per chi attiva una nuova fornitura, c'è un'ulteriore opportuntià di risparmio. Grazie alla promo “Provaci”, infatti, riceverai uno sconto al mese per 12 mesi, su ogni fornitura attivata. Bastano pochi minuti per ottenere un preventivo online e scoprire tutti i vantaggi di NeN.

Tutti i vantaggi di passare a NeN

La rata fissa mensile è il fiore all'occhiello dell'offerta NeN: ogni mese paghi la stessa cifra, tutto incluso. Addio brutte sorprese in bolletta. Se invece desideri maggiore flessibilità in relazione ai tuoi consumi, puoi optare per l'offerta a prezzo variabile che ti permette di cavalcare l'onda delle variazioni di mercato.

In entrambi i casi, il passaggio a NeN è semplice e completamente digitale: puoi farlo autonomamente online in pochi minuti. Tra gli altri vantaggi del fornitore segnaliamo l'elettricità proveniente da fonti rinnovabili, mentre la CO2 è sempre compensata. Insomma, un'offerta green in tutto e per tutto. È inoltre disponibile un'app dedicata che ti permette di gestire ogni aspetto della tua fornitura e anche monitorare il processo di attivazione e ricevere assistenza.

Se sei un nuovo utente NeN, puoi approfittare della promo “Provaci”, che ti offre uno sconto mensile per 12 mesi per ogni fornitura attivata: uno sconto per la luce e uno sconto per il gas, nel caso decidessi di attivarli entrambi. Se scegli un'offerta a prezzo bloccato, puoi anche richiedere un preventivo direttamente online, valido per sette giorni.

Quando le bollette diventano troppo alte o ingestibili, è il momento di agire e passare a un fornitore più conveniente, come NeN: attiva la tua nuova fornitura online. Del passaggio dal tuo attuale operatore si occuperà NeN e tu potrai gestire il tutto direttamente dal tuo smartphone.

