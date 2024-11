Passa a Iliad: Flash 150 a 7,99 euro al mese per sempre

In questi giorni passare a Iliad è ancora più conveniente. Questo grazie alla riproposizione dell'offerta Flash 150, che al prezzo di 7,99 euro al mese propone 150 Giga per navigare in Internet più minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

Iliad Flash 150 a 7,99 euro al mese è attivabile fino al 12 dicembre. Come le altre offerte mobile dell'operatore telefonico francese, non sono previste rimodulazioni: ciò significa che il prezzo è da considerarsi per sempre.

L'attivazione, che prevede un contributo una tantum di 9,99 euro per la SIM, può essere completata su questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Passare a Iliad con l'offerta Flash 150

Il passaggio a Iliad con l'offerta Flash 150 consente di ottenere 150 Giga di traffico dati per navigare in Internet, con chiamate e messaggi senza limiti. Per quanto riguarda i dati mobili, ai 150 Giga di traffico in Italia sono da aggiungere 11 Giga dedicati in roaming per l'Europa.

Tornando invece ai minuti e SMS illimitati, questi sono disponibili anche in Europa. A questo proposito, segnaliamo anche che i titolari di Flash 150 Iliad hanno a disposizione minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni. Tra i Paesi inclusi si annoverano Stati Uniti d'America, Canada, Brasile, Cina, Israele, Australia e Regno Unito.

Alla voce servizi inclusi, Flash 150 aggiunge la portabilità del numero, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e l'opzione Mi richiami. Non manca nemmeno l'hotspot, funzionalità che permette di condividere i propri dati mobili per continuare a usare Internet sul computer in caso di assenza della linea Internet di casa.

L'offerta Iliad Flash 150 è disponibile a 7,99 euro al mese fino al prossimo 12 dicembre. Per aderire alla promo è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Iliad.

